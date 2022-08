¿Por qué mata el calor?

Las temperaturas extremas están asociadas a un aumento de la mortalidad en la población debido, no solo a los golpes de calor -la consecuencia aguda de la exposición a temperaturas extremas-, sino también a que agravan enfermedades crónicas, principalmente renales, respiratorias y cardiovasculares.



Así lo ha señalado a Efe la doctora Marisol Bravo Amaro, coordinadora del área de promoción de la salud cardiovascular de la Fundación Española del Corazón (FEC), que recuerda que está "ampliamente demostrado" el aumento de la mortalidad y los ingresos hospitalarios en episodios de calor extremo.



Según Bravo, una parte importante del incremento de la mortalidad se atribuye a la exacerbación de patologías crónicas, ante todo por enfermedades renales, respiratorias y cardiovasculares.



En relación con esto último la coordinadora de la FEC considera que el calor extremo puede actuar como desencadenante de eventos cardiovasculares agudos como la taquicardia, la disfunción endotelial o la hipercoagulabilidad, aparte de producir deshidratación, cambios metabólicos, insuficiencia renal y, en última instancia, descompensación de patologías previas.



¿CÓMO SE ADAPTA NUESTRO CUERPO AL CALOR?

"Nuestro organismo se adapta a las altas temperaturas a través de dos mecanismos", como explica la doctora María del Campo, miembro del Programa de Actividades Preventivas y de Promoción de la Salud de la Sociedad Española de Medicina de Familia y Comunitaria (SemFyc).



Por un lado aumenta el flujo sanguíneo de la piel, lo que provoca el intercambio del calor con el ambiente y esto permite que el calor sobrante salga y no tenga efectos perjudiciales sobre nuestros órganos.



Además, la sudoración elimina el calor sobrante por evaporación de esas gotas de sudor y causa el enfriamiento del cuerpo.



No obstante, Del Campo advierte de que, en momentos de temperaturas extremas, pueden existir alteraciones en esos mecanismos de adaptación que impiden que el cuerpo se enfríe por sí mismo, lo que puede ocasionar el fallecimiento, como consecuencia directa a través de un golpe de calor, o mediante la intensificación de patologías previas.



La doctora alerta también del incremento de las defunciones relacionadas con el calor por el aumento de la temperatura del planeta, uno de los factores ambientales "con mayor impacto en nuestra salud".



MÁS DE 2.000 MUERTES ESTIMADAS EN ESPAÑA POR EL CALOR EL JULIO

El Sistema de Monitorización de la Mortalidad Diaria (MoMo) del Instituto de Salud Carlos III -dependiente del Ministerio de Sanidad- estima que el pasado julio se habrían producido 10.749 muertes más de las esperadas para ese periodo, de las que 2.223 serían atribuibles a las altas temperaturas.



Si bien no se trata de cifras reales sino de estimaciones matemáticas, pueden ir dando una idea de la evolución de los excesos de mortalidad en la población española como consecuencia de estos ambientes extremos.



¿CÓMO ACTUAR FRENTE AL CALOR EXTREMO?

Las doctoras Bravo y del Campo enfatizan en la necesidad de que la población adopte medidas preventivas frente a estas temperaturas extremas, especialmente en aquellos grupos considerados vulnerables como los ancianos, las personas con enfermedades crónicas o los niños.



Pero, como destaca la representante de los médicos de familia, "todos podemos vernos afectados por el calor".



Ante ello, recomiendan no salir de casa en la horas centrales del día y no realizar actividades que requieran un esfuerzo físico, así como mantener fresca la vivienda (cerrando persianas y cortinas) y apagar la luz artificial y los aparatos eléctricos cuando sea posible.



También recomiendan usar gorros, sombreros o ropa holgada que transpire, además de evitar comidas copiosas y calientes y consumir agua de manera frecuente.



ACTUAR ANTE UN GOLPE DE CALOR

En caso de detectar que una persona está sufriendo un golpe de calor, Cruz Roja recomienda pedir ayuda al servicio de emergencias 112 y alejar al afectado del foco de calor.



También sugiere mojar con agua fresca a quien lo sufre, darle aire con un abanico o ventilador, quitarle ropa y ofrecerle agua, que debe ser bebida a pequeños sorbos.



Ademas, la ONG indica que en algunos casos se puede llegar a perder la conciencia, con lo que recomienda que, ante esta situación, se tumbe a la persona con las piernas flexionadas y se llame al servicio de emergencia.