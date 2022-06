La adhesión a Portugal a WPT Next aviva el pulso con la FIP por tutelar el pádel amateur

Portugal se suma a España en su apuesta por el padel amateur y sólo unos días después del acuerdo alcanzado entre World Padel Tour y la Federación Española, su homónima portuguesa (FPP) se ha decidido a adherirse también a la nueva categoría WPT Next.

Un paso que consolida las competiciones de base como motor impulsor del pádel en niveles preprofesionales en toda la Península Ibérica. El acuerdo tiene por objetivo ayudar a aquellos jugadores que estén en etapas de formación y promoción y facilitar su salto del pádel amateur a la élite.

Así, todos los eventos WPT Next que se organicen en España y Portugal otorgarán puntos WPT lo cual permitirá a los jóvenes jugadores de la península avanzar en su camino hacia los eventos profesionales de WPT.

El espíritu del acuerdo continúa abierto a la entrada de las federaciones nacionales que lo soliciten y que apuesten por promover el pádel amateur en sus regiones. Esta circunstancia incrementa la presión sobre la Federación Internacional de Pádel (FIP), ya que distintas fuentes indican que ve cómo gracias a estos acuerdos su relevancia merma en mercados clave para este deporte.

WPT Next cuenta con cuatro modalidades diferentes en función del dinero a repartir y la categoría: Next Diamond, Next Emerald, Next Ruby y Next Sapphire.

MISMA DOTACIÓN ECONÓMICA

Siguiendo con la línea igualitaria marcada por World Padel Tour, todos los torneos WPT Next contarán con la misma dotación económica en las categorías masculina y femenina, por lo que el pádel se consolida de esta forma como único deporte con igualdad tanto a nivel amateur como profesional.

Más allá de la exclusión del pádel femenino de la nueva serie de torneos de la FIP, Premier Padel, las mismas fuentes indicaron que la estrategia de su presidente, el italiano Luigi Carraro, pasa ahora por priorizar los intereses de su principal patrocinador, Qatar Sports Investments (QSI), con el empresario Nasser al-Khelaïfi a la cabeza, dejando así de lado, dicen, la promoción del deporte de base.

Añaden que, por el contrario, el trampolín que ha supuesto en los últimos años el primer circuito profesional a nivel mundial ha inspirado a un público cada vez más joven, lo que se ha traducido en un descenso de la edad media de sus practicantes. No en vano, de las 96.872 fichas expedidas en 2021 un 13,4% ya correspondían a menores de 19 años, según datos de la FEP.

Una postura que ha sido afeada incluso por el propio Cluster Internacional del Padel, compuesto por más de 80 marcas, que lamenta el rol adoptado por los propios jugadores así como por la FIP “que debería estar actuando como árbitro y no como parte en este litigio”.

Tras el lanzamiento de WPT Next, la PPA a través de un duro comunicado, invitaba a la FEP a “reconsiderar” un acuerdo que consideraba que no estaba en “sintonía con los jugadores ni con la Federación Internacional (FIP)”. A lo que la propia Federación Española de Padel respondía que el acuerdo es “positivo para el deporte” y da “libertad de juego a todos los jugadores, tanto profesionales como amateur”, al tiempo que denunciaba que “pretender impedir que haya más competiciones a disposición de los y las deportistas no resulta coherente con las manifestaciones acerca del 'pádel libre'" lideradas por PPA, y concluía remarcando que la Asociación de Jugadores no “ha hecho partícipe a Federación Española, ni siquiera a título informativo, de sus negociaciones con la FIP y una entidad privada de Catar (QSI) para promover una nueva competición que, por cierto, estará gestionada por una empresa privada de reciente creación".