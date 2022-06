Acepta una condena de dos años de prisión por abusar de su hija de 15 años

El acusado de realizar tocamientos en las partes íntimas de su hija de 15 años ha reconocido los hechos y ha aceptado una pena de prisión de dos años.



En la vista, celebrada de conformidad este lunes en la Audiencia de Cantabria, la defensa ha llegado a un acuerdo con la Fiscalía y acusación particular para rebajarle la condena, después de abonar 1.500 euros a la víctima en concepto de daños morales.



El hombre ha reconocido los hechos y, además de una atenuante por reparación del daño por el abono de esa cantidad, se le ha aplicado una de drogadicción porque estaba bajo la influencia de las drogas en el momento de los hechos.



Según el escrito de acusación de la Fiscalía y tal y como ha reconocido el acusado, se metió en la cama con su hija y, “con ánimo de menoscabar su integridad moral e indemnidad sexual y satisfacer su ánimo libidinoso, comenzó a tocarle por debajo de la ropa”.



“Aunque la menor le puso su mano sobre la de él, no solo no cejó en su empeño, sino que le metió la mano por dentro del pantalón y la ropa interior", explica la Fiscalía.



La madre de la menor interpuso denuncia por estos hechos en octubre de 2020 y se le impuso una medida cautelar de alejamiento y prohibición de comunicar con la niña.



Además de la pena de prisión, el hombre ha aceptado una pena de alejamiento y prohibición de acercarse a su hija durante cuatro años, otros cuatro años de libertad vigilada, pérdida de la patria potestad e inhabilitación especial para profesión u oficio con menores durante cinco años.



La defensa ha pedido, con carácter accesorio, la suspensión de la pena de prisión, condicionada a que el acusado abone los 4.500 euros en concepto de responsabilidad civil que le faltan.