Miles de personas piden en Santiago una "alternativa energética" a los eólicos

Varios miles de personas se han manifestado este domingo, Día Mundial del Medio Ambiente, en Santiago de Compostela, para reclamar una "alternativa energética" a los eólicos. Convocados por la coordinadora de la plataforma 'Eólica si, pero non así', más de 200 plataformas ecologistas, culturales, sociales, sindicales y políticas han demandado por las calles de la capital gallega "un modelo energético sostenible y justo".

El presidente de la Asociación Para a Defensa Ecolóxica de Galiza (Adega), Roi Puga, ha reivindicado una "alternativa al modelo eólico" que, señala, "impone la Xunta y el Estado". "Queremos que el modelo energético sea sostenible y justo", ha insistido.

Además, ha expuesto que, "siendo el Día Mundial del Medio Ambiente", para los ecologistas es "fundamental" defender el territorio y, en este sentido, ha vuelto a incidir en que la implantación de la energía eólica "tiene que ser sostenible", tanto en el mar como en el monte.

Por su parte, Arantza González, de la plataforma 'Aire Limpo nas Mariñas Mandeo', de la comarca de Betanzos, ha puesto en valor que este movimiento "tiene fuerza" porque "lo mueven los vecinos que se sienten agredidos por este ataque a sus territorio". "Tenemos el apoyo de toda la ciudadanía porque este ataque no es solo al territorio, sino al medio ambiente", ha apostillado.

En esta misma línea, ha lamentado que el modelo eólico actual "ataca ecosistemas que no tienen precio y no se venden por nada, como el agua", ya que, ha asegurado que los molinos se sitúan en laderas de los montes "donde nace el agua que sirve a aldeas y pueblos".

Asimismo, ha recalcado que el debate no es "eólicas sí o no": "Energías renovables sí, por supuesto, pero no como las quieren poner". Por eso, ha subrayado que demandan "energías renovables sostenibles", pero "las que hagan falta" y "sin derrochar" porque considera que hay que reducir el consumo para disminuir "los oligopolios que quieren seguir con su negocio". "También estamos aquí para defendernos del ataque de las macroindustrias eléctricas", ha concluido.

"¡TENEMOS ALTERNATIVA!"

La manifestación transcurrió con normalidad desde la Alameda compostelana hasta la Praza do Obradoiro, donde portavoces de los diferentes colectivos adheridos procedieron a la lectura del manifiesto 'Temos alternativa!', en un acto que ha estado conducido por la actriz Isabel Risco y el cuentacuentos Lois Pérez, acompañados de un grupo de música tradicional.

Entre los puntos de ese documento, proteger la naturaleza; preservar los caladeros de pesca y de los pasillos ecológicos marinos; cuidar el patrimonio; una energía compatible con la soberanía alimentaria; ahorro y eficiencia energética antes que aumento de la generación; soberanía de los recursos frente al "expolio energético"; planificación eólica con fines socioambientales y "al servicio del país"; participación pública; y principio de precaución para la preservación de la salud pública.

EL BNG, CONTRA "EL BOOM EÓLICO DEPREDADOR"

A la manifestación también ha asistido la portavoz del BNG, Ana Pontón, que ha pedido a la Xunta que "deje de abrazar a las eléctricas" y "escuche a la ciudadanía en las calles"

La líder nacionalista ha defendido que Galicia "no puede soportar un nuevo ataque al medio rural" porque, a su juicio, detrás de los proyectos de macroeólicos "hay interés por continuar con el expolio y depredación de toda la vida".

En este sentido, ha criticado que "aunque algunos quieran poner la etiqueta verde, no cuela" porque "hay un movimiento de norte a sur contra el boom eólico especulativo y depredador" que no va a aceptar un modelo eólico que supone "la depredación del territorio" y que solo busca que "el lobby eléctrico siga haciendo negocio y especulando".

A preguntas de los medios, Pontón ha avanzado que este es un tema "prioritario" para el BNG por lo que en la reunión prevista este lunes con el presidente de la Xunta, Alfonso Rueda, le pedirá que el Gobierno "dé respuesta" al "boom eólico especulativo". "Es ahora cuando hay que parar esto y sentarse a planificar un desarrollo energético que sea sostenible, respete el mundo rural y deje beneficios en el país y no en el consejo de administración de las eléctricas", ha defendido.