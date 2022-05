Buscan al joven desaparecido en La Rioja en 2021 en pozos y canales

La Guardia Civil de La Rioja continúa la búsqueda de Javier Ovejas, desaparecido el 29 de julio de 2021, en pozos y canales, por lo que agentes del Grupo Especial de Actividades Subacuáticas (GEAS) se han sumado al operativo que está trabajando en el municipio riojano de Entrena y zonas cercanas.



Esta unidad colabora activamente en la búsqueda de Ovejas desde su desaparición y ha llegado a inspeccionar la casi totalidad de pozos, algunos de ellos ocultos por arbustos, y canales ubicados en la falda norte de la sierra de Moncalvillo, el valle, el río Iregua, toda la comarca de Entrena y las localidades limítrofes, ha indicado este jueves la Guardia Civil en una nota.



Agentes de la Guardia Civil continúan este jueves, por tercer día consecutivo, los trabajos de inspección con georradar y perros en los terrenos de la vivienda en Entrena de Óscar P.R., quien se encuentra en prisión provisional comunicada y sin fianza desde agosto pasado como presunto implicado en la desaparición de Ovejas.



El pasado martes, la Guardia Civil intensificó la búsqueda de este joven de 31 años en la casa de Óscar P.R., que ya había registrado el pasado mes de agosto, aunque no con medios tan especializados como ahora, dado que se han trasladado desde Madrid un georradar y dos perros entrenados en la búsqueda de restos humanos.



Hasta ahora, esa inspección "palmo a palmo, al milímetro", que se realiza en esos terrenos en los que está ubicado el inmueble no ha dado resultados nuevos que permitan avanzar en la investigación y, de momento, solo se han encontrado algunos restos óseos de animales, han indicado a Efe fuentes de investigación.



La previsión es que este trabajo con el georradar y los perros continúe durante los próximos días hasta completar el análisis de todo el terreno en esta localidad, situada a unos 13 kilómetros de Logroño.



El detenido, esposado y custodiado por dos agentes de la Guardia Civil, está presente durante estos trabajos, en los que no colabora.



La pareja de Ovejas denunció su desaparición el 31 de julio del año pasado, dos días después de que, por la noche, saliera de su vivienda en Entrena con su coche y su perro, al parecer, hacia la casa de Oscar P.R., quien tiene 12 detenciones anteriores por tráfico de droga, robo con fuerza, maltrato animal y malos tratos en el ámbito familiar.

