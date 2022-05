Un padre pide un protocolo anti bullying tras el suicidio de su hija de 15 años

El 19 de mayo ya no será igual para José Manuel López, tampoco para su hija Kira, que decidió quitarse la vida con tan solo 15 años tras sufrir acoso escolar.

"La noche anterior me abrazó y me dijo que me quería mucho y que era el mejor papi del mundo. Esa fue su forma de despedirse… Ahora lo sé", cuenta el padre.

Ahora, un año después del trágico suceso, José Manuel ha iniciado una recogida de firmas en Change.org para solicitar al Ministerio de Educación un protocolo nacional anti acoso escolar, que especifique las actuaciones a seguir en casos de bullying. Con un objetivo de 75.000 firmas, la petición ya acumula más de 55.000 en el momento de redactar esta noticia.

"Cada día me pregunto por qué. Qué puede hacer que una niña de 15 años sienta que no puede más. Qué le pasó en el colegio el día de antes y que temía que le pasara aquel día si volvía a ir. Lo que le esperaba tenía que ser terrible si con tal de no ir a clase prefirió incluso morir…", se pregunta en la petición.

Además, José Manuel aprovecha la petición para criticar la falta de asistencia psicológica en los centros escolares, profesionales que podrían ser clave para poner remedio a situaciones como las que tuvo que vivir su hija Kira.

"Un niño que se suicida no quiere morirse, lo que quiere es dejar de sufrir", termina aclarando el escrito con el que esta familia quiere contribuir a evitar que otros niños y familias sufran el mismo dolor.