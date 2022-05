La realidad virtual, un insecticida psicológico a la fobia a las cucarachas

Hay mucha gente con fobia a las cucarachas, pero muy poca que busca ayuda terapéutica para vencer ese temor que llega a ser traumático y ante el cual las nuevas tecnologías, como la realidad virtual y la realidad aumentada, buscan cómo pueden servir de respaldo técnico a un tratamiento psicológico.



En concreto, el Laboratorio de Psicología y Tecnología (LabPsiTec) de la Universitat Jaume I de Castelló busca personas con fobia a las cucarachas para participar en un proyecto basado en la realidad virtual que abunda en la utilidad de las tecnologías de la información y la comunicación (TIC) para hacer más accesible los tratamientos psicológicos.



Soledad Quero es doctora en Psicología en la UJI, pertenece al grupo de investigación LabPsiTec y sus principales líneas de investigación se centran en el uso de las TIC para la mejora de los tratamientos psicológicos, principalmente los trastornos emocionales, y el bienestar en general.



El citado Laboratorio, donde también está presente la Universitat de València, lleva más de 25 años investigando las posibilidades que las TIC pueden ofrecer a la Psicología Clínica.



Estas herramientas (realidad virtual, realidad aumentada, internet o sistemas móviles) pueden ser utilizadas para la evaluación y el tratamiento, así como para el estudio de los procesos psicológicos básicos.



LA AYUDA TECNOLÓGICA A LA PSICOLOGÍA



En declaraciones a Efe, Quero se refiere a las ventajas del uso de las nuevas tecnologías para tratar fobias como a las cucarachas o a las arañas. La realidad virtual, indica, "nos permite ser menos aversivos", ya que se trata de insectos proyectados y no reales.



Gradualmente, indica, se expone a la gente a lo que temen, y cuando comprueban que no es peligroso, se habitúan y ven que aquello que temían no era cierto.



El psicólogo valenciano Enric Valls defiende la utilidad de las nuevas tecnologías en estos casos que permiten "exponerse de forma gradual y deliberada" ante las situaciones temidas. Al paciente se le va preparando, se va normalizando la situación y se puede "planificar una exposición en vivo" como fase final.



Valls asegura a Efe que "un miedo evitado es un miedo aumentado", por lo que anima a las personas que sufren este tipo de fobias a intentar solucionarlas.



FOBIAS QUE CONDICIONAN EL DÍA A DÍA



Una persona que tiene miedo a las cucarachas o a volar puede ver muy limitados otros ámbitos de su vida, como el laboral y las relaciones personales, y Valls relata el caso de un paciente con miedo a volar que debía viajar por trabajo al extranjero y su viaje debía ser planificado con días de antelación cuando con un vuelo de dos horas era suficiente para salvar esa distancia.



Otro de sus pacientes, con la misma fobia a volar, debía volar con frecuencia y cada vez, convencido de que iba a morir, se despedía de su familia, tomaba tranquilizantes potentes antes de subir al avión y vivía una experiencia altamente traumática.



En el caso de las cucarachas, ha asegurado, "se trata de una problemática muy normalizada" y pocas personas que la sufren acuden a un especialista. Sin embargo, hay personas para las que encontrar una cucaracha es algo "muy tremendo", y eso debe abordarse.



EN BUSCA DE VOLUNTARIOS



La doctora Quero explica que en la UJI se busca ahora a personas que padezcan esta fobia para este proyecto que de forma gratuita les ofrecerá terapia en el marco de las acciones de MAXP-TERA, financiado por el programa estatal R+D+i de 2018 del Ministerio de Ciencia, Innovación y Universidades.



En este sentido ha explicado que se ha evolucionado con la tecnología de realidad aumentada con una sala de terapia en la que todo es real pero la araña o la cucaracha es virtual, y se proyecta para que la persona "haga la exposición de forma gradual y a su ritmo".



La realidad aumentada, indica Quero, "nos permite tener el estímulo más controlado, con muchas o pocas cucarachas, que se muevan o no, matarlas, que nos persigan...".



El proyecto está en una fase en la que se necesita un gran número de participantes, para ponerlo a prueba, por lo que la profesora anima a todo aquel que desee tratar este problema se ponga en contacto con el LabPsiTec.



SE NECESITAN MÁS RECURSOS



La doctora defiende el uso de la tecnología en psicología para "mejorar el acceso a los tratamientos psicológicos", porque "no se está accediendo". Los psicólogos que trabajan en el ámbito privado, explica, "no dan abasto" y en la sanidad pública hay mucha lista de espera.



Se estima, añade, que el 60 % de las personas que necesitan ayuda "no la está recibiendo", y para trastornos más comunes, como la ansiedad y la depresión, se podrían aplicar los formatos que utilizan la tecnología porque "son más fáciles, menos aversivos, ahorran tiempo y se ahorrarían costes si se transfieren a la salud pública".



En países como Holanda, Suecia y, sobre todo, Reino Unido se trabaja mucho con tratamientos telemáticos, que pueden ser mixtos mediante el uso tanto del cara a cara como de la videoconferencia.



Y como ejemplo se refiere al servicio que ofrece LabPsiTec en la fobia a volar, un tratamiento que es autoaplicado y por tanto se puede seguir desde casa.



De hecho "tratamos a personas no solo de toda España, sino a muchas en Sudamérica", según Quero. Ese programa está en actualización y sobre su eficacia se acaba precisamente de leer una tesis doctoral.

