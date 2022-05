Usos y precauciones a la hora de usar minoxidilo

La alopecia es un problema muy típico del género masculino, pese a que en las mujeres tampoco es tan infrecuente como se piensa. El fenómeno suele agudizarse en los cambios de temporada, concretamente en la primavera y el otoño.

Una solución para detenerla caída del pelo y estimular el crecimiento de nuevos cabellos es minoxidil un principio activo de eficacia comprobada. Conozcamos las particularidades de este producto, qué podemos esperar de él y cómo utilizarlo correctamente.

¿Qué es el minoxidilo?

El minoxidilo o minoxidil es un principio activo de uso tópico que se utiliza para detenerlos procesos de calvicie y estimular el crecimiento de nuevos cabellos. Se trata de un vasodilatador cuyos mecanismos de acción como estimulante del crecimiento capilar no están del todo claros.

Evidentemente, la vasodilatación que produce en el cuero cabelludo favorece la circulación sanguínea y, por tanto, la estimulación y correcta nutrición de los folículos pilosos. Pero se sospecha que existen otros mecanismos de acción ya que, en algunas personas, el uso local de minoxidilo en el cuero cabelludo puede producir un mayor crecimiento del vello en otras zonas del cuerpo.

Cómo nos puede ayudar el minoxidilo y qué podemos esperar del tratamiento

El minoxidilo no es un producto milagro, sino un principio activo farmacéutico cuya acción progresiva como estimulante del crecimiento capilar está comprobada por multitud de ensayos científicos.

Es preferible que antes de usarlo pidamos opinión a un dermatólogo o tricólogo, al objeto de que diagnostique correctamente nuestro tipo de alopecia y valore si el minoxidilo es la sustancia más adecuada para tratar nuestro problema concreto de calvicie.

Se trata de un tratamiento que solo ofrece resultados a medio y largo plazo: los primeros resultados visibles comienzan a observarse en un lapso que puede oscilar entre los cuatro y los doce meses.

El minoxidilo está especialmente aconsejado en casos de calvicie incipiente o moderada. Cuando la alopecia es antigua o de gran magnitud, el tratamiento con minoxidilo puede no ser eficaz.

Algo que debemos tener en cuenta es que la interrupción del tratamiento provocará la caída paulatina de los nuevos cabellos, por lo que una vez obtenidos los resultados esperados es necesario continuar aplicándolo, aunque con menor frecuencia.

¿Por qué se prescribe este medicamento?

El minoxidilo es un tratamiento de primera opción para la alopecia porque su administración es tópica, resulta sumamente fácil de utilizar y presenta efectos secundarios de importancia menor y con poca frecuencia.

En caso de que estos se presenten, se revierten rápidamente al cesar el tratamiento.

¿Es eficaz el minoxidilo en la alopecia femenina?

El minoxidilo también se utiliza para tratar ciertos casos de alopecia femenina. Sin embargo, en ocasiones puede producirse hipertricosis (crecimiento de vello corporal), un efecto secundario que desaparece con rapidez al interrumpir las aplicaciones de minoxidilo.

Formas de presentación del minoxidilo

Podemos encontrar minoxidilo de farmacia en distintas presentaciones: la más habitual es la solución capilar, pero también se comercializan geles, champús y espumas que contienen minoxidilo. La concentración de minoxidilo de estos preparados es del 2% o del 5%.

En los casos de alopecia masculina suelen utilizarse los productos con el 5% de concentración y en los de alopecia femenina los que contienen un 2% de principio activo.

Cómo usar minoxidilo

La solución de minoxidilo se aplica directamente sobre las zonas del cuero cabelludo que presentan despoblamiento capilar, dando un suave masaje hasta la completa absorción del producto. El cabello ha de estar limpio y seco.

La forma de aplicación es la misma cuando se utilizan las presentaciones en forma de gel o espuma. Puede usarse, como complemento del tratamiento, un champú que incluya minoxidilo entre sus ingredientes.

La solución deja el cabello suelto y con apariencia natural. Para proceder a su posterior peinado puede utilizarse un secador a temperatura moderada, aunque se recomienda masajear el pelo con una toalla para eliminar la humedad y dejar que termine de secarse al aire.

Durante el tratamiento se realizarán dos aplicaciones diarias. Una vez obtenidos los resultados esperados, es suficiente con realizar dos o tres aplicaciones semanales, a modo de mantenimiento. Si se interrumpe totalmente la aplicación del producto, se perderán paulatinamente los cabellos ganados.

¿Puedo obtener mejores resultados multiplicando las aplicaciones?

Experimentalmente se ha comprobado que exceder la dosificación recomendada de minoxidilo no produce un mayor o más rápido crecimiento del cabello, pero aumenta la probabilidad de que se presente algún efecto secundario.

¿Y si olvido hacer una aplicación?

Dado que los resultados del tratamiento se producen a medio plazo, no pasa nada si olvidamos o no podemos realizar alguna aplicación. En ese caso, no hay que realizar posteriormente una aplicación doble para compensar la omisión.

Precauciones de uso:

Aplicar el minoxidilo solo en el cuero cabelludo.

No aplicar en otras zonas del cuerpo y mantener alejado de los ojos y mucosas.

No aplicar sobre un cuero cabelludo irritado por el sol.

Evítese la exposición prolongada a la luz solar durante el tratamiento.

Si se padece alguna enfermedad o se toma medicación, solicitar consejo al doctor acerca de la conveniencia de usar minoxidilo.

Ídem en caso de mujeres embarazadas o que amamanten a sus bebés.

Adicionalmente, es imprescindible lavarse bien las manos tras la realización de un masaje capilar con cualquier producto que contenga minoxidilo.