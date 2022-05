Cuatro estudios abandonan PlayStation Talents decepcionados por diferencias contractuales

El programa PlayStation Talents es un proyecto de PlayStation dedicado a financiar pequeños proyectos de estudios de desarrollo indie en España. El objetivo es, según la multinacional, el apoyo al "desarrollo de la industria de los videojuegos en España en sus diferentes niveles profesionales; confiamos en su potencial, en el talento de las personas que luchan cada día por sus ideas", y ofrecerles "soporte y ayuda". Así, su objetivo "es crear una iniciativa fuerte que dé visibilidad a las creaciones que se realicen y ayude a potenciar sus juegos dentro y fuera de nuestras fronteras".

La noticia ha saltado porque cuatro estudios españoles Broken Bird Games, Moonatic Studios, Gatera Studio y Tapioca Games han anunciado de manera conjunta que se desvinculan del programa porque no ha sido la mejor experiencia posible. ''Hoy ponemos fin públicamente a nuestra relación con PSTalents. La experiencia dentro del programa PlayStation Talents Games Camp no ha sido la esperada, por lo que decidimos abandonarlo junto a nuestros compañeros'', afirma el comunicado.

Aunque no ahondan en la explicación de su decisión, en el comunicado dejan claro que la experiencia en PlayStation Talents no ha sido la que esperaban, en un claro mensaje de decepción: ''Nuestra experiencia es una de muchas y sabemos que no todos los que han pasado por PS Talents han terminado igual. Así que animamos a quien quiera a que cuente la suya, creemos que tal vez sería positivo para todos tener diferentes puntos de vista''.

Broken Birds, creadores del videojuego Luto, afirma que "en situaciones como esta sabemos que es normal plantearse el qué ha podido ocurrir. Sin embargo, nos gustaría hacer un llamamiento a la comunidad para que no se olvide de lo más importante para estudios pequeños como nosotros, sus juegos". Sin embargo, deja entrever que es un problema extendido e invita a otros estudios a contar sus casos: "Nuestra experiencia es una de muchas y sabemos que no todos los que han pasado por PS Talents han terminado igual. Así que animamos a quien quiera a que cuente la suya, creemos que tal vez sería positivo para todos tener diferentes puntos de vista".

Esta ruptura se producirá una vez estén completos los juegos que están en marcha entre los equipos de desarrollo. Así, Tapioca Games está en Welcome to Empyreum, Broken Bird Games trabaja en Luto, Gatera Studio con ANTRO y Moonatic Studios con One Last Breath.