¿Escuchas música mientras conduces? Estos son los cantantes que más te distraen

La evolución de la música en los coches no ha parado en las últimas décadas, desde los cassettes al bluetooth pasando por el cd. Sin embargo, lo que tal vez pocos sepan es que no todos los tipos de música afectan igual a la hora de ponerse al volante.

En la carretera hay que tener mil ojos, eso no es un secreto. Poner toda la atención es fundamental para no sufrir accidentes, ni provocarlos. Sin embargo, según varios estudios, tanto el ritmo de las canciones (que sea bailable o no), como las emociones que provocan, pueden acarrear una gran distracción, poniendo en riesgo la seguridad de los que van en el vehículo.

Si, a pesar de todo, quieres escuchar música si o si, mejor optar por géneros tranquilos y evitar canciones con ritmos rápidos. Mejor dejar para después el Heavy, Hip Hop, Rock o Reggaetón.

Según un reciente estudio de 'Voucher Codes Pro', el 20% de conductores afirmaba "haber sufrido un accidente en carretera después de distraerse con la música que llevaba puesta en ese momento".

Pero no todo se debe al género, también hay que tener cuidado con aquellos artistas que nos transportan, con cuyas canciones nos olvidamos de que estamos conduciendo. Según el mismo estudio, el ranking de los cantantes más "peligrosos" al volante son Adele (18% afirmaron distraerse), Justin Bieber (17%), Sia (15%), SlipKnot (14%), Rihanna (14%), Drake (13%), The Beatles (10%), Calvin Harris (8%), Eminem (8%), Kanye West (7%).