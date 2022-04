Ocho heridos, cinco de ellos policías, en un incendio en un piso en Palma

Ocho personas, cinco de ellas policías, han resultado heridas este jueves de madrugada en un incendio que se ha originado en una vivienda del inmueble ubicado en la carretera de Valldemossa, en Palma (Mallorca).



La voz de alarma por el incendio, aparentemente provocado por un electrodoméstico, se ha dado en torno a las 1.45 horas de la madrugada de este jueves, ha informado el Servicio de Atención Médica Urgente (SAMU 061).



En el piso, ubicado en el barrio palmesano de Camp Redó, había tres personas, entre ellas una mujer de 90 años con dificultad para la deambulación que no conseguía salir del domicilio por la gran cantidad de humo que se acumulaba en la vivienda.



Agentes de la Policía Local de Palma han accedido al domicilio para tratar de socorrer a la anciana, que ha sido atendida in situ por los facultativos del SAMU 061 que se han trasladado hasta el lugar.



En concreto, se han activado dos ambulancias de soporte vital avanzado, dos de soporte vital básico y un delta jefe de guardia para atender a los afectados por este incendio en Palma. Hasta el lugar de los hechos también se han desplazado efectivos de la Policía Local y los Bomberos de Palma.



Como resultado, la anciana ha sido atendido in situ, otras dos personas que residen en la vivienda incendiada han sido trasladadas al Hospital Universitario Son Espases y un total de cinco policías se han visto afectados por el incidente.



Los agentes han sido trasladados a clínicas privadas de la ciudad, dos de ellos heridos leves por intoxicación de humo y tres menos graves.

