Imputan al inspector y a dos responsables del hinchable en el que murieron dos niñas

"Ni en 100 millones de años, olvidaremos su sonrisa, su bondad y su alegría". Este es el emotivo tuit que colgaba esta semana uno de los padres de las pequeñas fallecidas el pasado 4 de enero en un hinchable de la Feria de Mislata. Tras varios meses del fatídico suceso ahora las investigaciones determinan que el técnico contratado por el feriante para inspeccionar el castillo hinchable, no supervisó de manera presencial la atracción. Es más, lo haría presuntamente y según establece la Policía Nacional, sin estar presente, desde Elx, donde tiene un despacho profesional. De ser así este ingeniero también habría dado el visto bueno a las otras 23 atracciones que conformaban la Feria de Navidad sin haberlas revisado in situ. A estas conclusiones se ha llegado tras analizar el posicionamiento geográfico de su teléfono móvil, que determina que el 2 de enero, cuando dijo haber realizado la inspección, no estuvo en Mislata.

Estos hechos han llevado a que la juez que investiga la causa, la titular del Juzgado de Primera Instancia e Instrucción número 4 de Mislata, lo haya citado a declarar en calidad de investigado. También han sido citados por el tribunal como investigados el propietario de la atracción y otro responsable del castillo hinchable.

La magistrada investiga lo ocurrido en el marco de unas diligencias previas, abiertas inicialmente por dos delitos de homicidio por imprudencia y lesiones por imprudencia.

La juez también ha citado a los padres de las víctimas, tanto de las fallecidas como de las lesionadas, a fin de realizarles el correspondiente ofrecimiento de acciones. Además, se ha citado a declarar a varios testigos presenciales de lo ocurrido y a los policías que se han encargado de la investigación del suceso.