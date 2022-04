Consejos para evitar estafas a través del teléfono móvil

Los intentos de estafa a través de los teléfonos móviles están a la orden del día. Los timadores se implican cada vez más a fondo para conseguir dinero a través de engaños vía WhatsApp, llamadas alertando de que pagas demasiado por la luz o SMS y correos electrónicos informando de que tienes que recoger un paquete.

El presidente de la Asociación Valenciana de Consumidores y Usuarios (AVACU), Fernando Móner, ha explicado en Noticias 8 Mediterráneo que las estafas han proliferado al multiplicarse el uso de las tecnologías. “Si antes de la pandemia había un X por ciento conectado diariamente, hoy en día la totalidad de la población está conectada, con lo cual es más probable la recepción de emails o SMS intentando buscar información y datos personales de los que son luego las potenciales víctimas”, ha comentado el presidente de AVACU.

Móner ha los que no llegan por parte de teóricas entidades bancarias que obviamente en estos mensajes suplantan todo, no solo el nombre de la entidad, sino sus imágenes, los logos, etc. “Por ejemplo, nos dicen que nuestra tarjeta ha sido desactivada y que para volver a activarla hay que pinchar en un link, y obviamente al pinchar lo que estás haciendo es posiblemente descargarte algún tipo de archivo malicioso o inclusive metiéndote en una página donde luego captan tus datos”, ha expuesto el presidente de AVACU. También ha alertado de que hay estafas que se dan de manera estacional y ha explicado que “hace pocos días ha empezado el periodo para hacer la declaración de la renta y están llegando mensajes de la teórica Agencia Tributaria diciendo que por un error tienen que proceder a devolvernos una cantidad de dinero, y para eso hay que pinchar y obviamente cuando pinchas ya facilitas una serie de datos”.

El presidente de AVACU ha pedido a los ciudadanos que tengan cuidado cuando reciban mensajes de la Agencia Tributaria, entidades bancarias, Correos o incluso de ofertas de trabajo a través de un correo electrónico, ya que ha avisado de que no es la vía utilizada habitualmente por este tipo de empresas y entidades para enviar información y menos todavía para solicitar datos personales o financieros, tanto personales como de tarjetas.

En este sentido, Móner ha detallado que para no caer debemos fijarnos en el origen del envío, el correo electrónico de donde llega y la página web a la que nos remite, ya que normalmente estos mensajes llevan expresiones gramaticales que no son correctas, utilizando en alguna ocasión alguna expresión latina y no española. “Lo que tenemos que hacer obviamente es si somos víctima de estas situaciones, denunciar de manera inmediata, no solamente por la posible captación de estos datos, sino por el uso posterior que se puede hacer y se hace”, ha aconsejado el presidente de AVACU.

La asociación que preside Móner ha recibido en los últimos cuatro meses “unas cuantas denuncias de personas que en sus cuentas bancarias se les ha retirado dinero de manera fraudulenta”.