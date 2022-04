No estás listo para el verano si el aire acondicionado de tu coche no enfría

Al menos en España, el aire acondicionado se antoja imprescindible durante el verano. Quizás podrías usar algunos trucos para enfriar un poco el coche, pero el sistema de climatización en buenas condiciones es lo único que te salvará de cocinarte cuando estás en ruta.

¿Cómo funciona?

Un sistema de aire acondicionado es bastante sencillo. A modo de resumen, se trata de gas que circula por conductos y es sometido a un proceso químico. Así, el gas se transforma en un líquido que enfría el aire que pasa por otros conductos hasta llegar frío al habitáculo del coche.

El sistema es similar al de un climatizador, aunque bastante más simple porque en este caso solo se deben seleccionar los grados para encenderlo. El sistema está compuesto principalmente por:

Compresor: comprime el refrigerante, el primer paso para convertir el gas en líquido.

Condensador: va delante del radiador y se encarga de recibir el gas comprimido para enfriarlo.

Tanque receptor: recibe el refrigerante convertido en líquido gracias a la bajada de temperatura y lo almacena.

Válvula de expansión: atomiza el líquido refrigerante y lo inyecta en el evaporador para volver a enfriar ese aire antes de enviarlo al interior del vehículo.

Por lo tanto, el aire que no llega lo suficientemente frío al coche es síntoma de que no hay gas o de que hay impedimentos para que circule bien el aire.

El gas, lo primero que debes revisar si hay problemas

La falta de gas no es una falla como tal, sino simplemente una señal de que hace falta mantenimiento. El gas se va gastando por el propio uso del aire acondicionado para enfriar, hasta que se acaba. Recargarlo es tan sencillo como acudir a un taller, en donde también deberían hacer una revisión rápida.

Otra causa de la falta de gas puede ser una fuga en cualquier parte del circuito. No debería ser tan común, pero no sería algo raro. Localizar la o las fugas no es difícil, pero toma algo de tiempo en el taller y es un coste adicional que pagar. De todas formas, tampoco se trata de una reparación complicada.

Fallas en la circulación del aire

Estos casos son algo más complejos que los anteriores porque hay varios elementos que configuran el aire acondicionado y cualquiera de ellos podría no funcionar de la forma adecuada. Además, cualquier pieza puede ser la afectada porque se trata de un sistema que se repite de forma continua.

Se puede intuir cuál pieza está dañada por la condición del refrigerante antes de llegar al vehículo, pero sigue siendo preferible desmontar el sistema y probar cada una de ellas. A pesar de que se podrían reparar, se puede adquirir a buenos precios tanto el compresor de aire acondicionado como las demás piezas. Como ves, merece la pena comprar un recambio nuevo.

Consejos para usar el aire acondicionado de forma más eficiente

Es casi verano y tu sistema de aire acondicionado va a tener que trabajar más que en ninguna época del año. El problema es que se daña si se fuerza en exceso. Más bien, se trata de enfriar el coche rápidamente mediante algunos trucos sin gastar tanto combustible ni exigirle apenas.

No dejes el coche encendido con el aire acondicionado funcionando. El sistema funciona mejor cuando estás conduciendo porque el motor potencia el compresor de aire, lo que aumenta la eficacia usando menos fuerza. Si el interior está muy caliente, sube el ventilador (sin bajar demasiado la temperatura si no quieres) cuando empieces a conducir. Después de unos minutos, abre las ventanas traseras durante 20 segundos para que salga el aire caliente desde la parte delantera del coche, empujado por la propia presión del ventilador. Haz un buen ajuste. Conviene dejar la temperatura baja y mantener el ventilador sin tanta potencia todo el tiempo porque el sistema enfría el aire antes de expulsarlo al coche. Subir la temperatura hace que fuerces el sistema a calentarlo, lo que implica un paso adicional.

Aplicar todos los consejos juntos es una buena forma de extender su vida útil sin tener que gastar dinero en mantenimiento o reparaciones.

Algunos cuidado para el aire acondicionado de tu coche

Lo principal con cualquier componente mecánico es no forzarlo al máximo y menos con frecuencia. Evita usarlo a máximo rendimiento, y procura apoyarte en las ventanas hasta que la temperatura del interior sea similar a la del exterior. Luego, puedes encender el aire acondicionado con una potencia media.

Esto va a ser poco intuitivo, pero hay que usar el aire acondicionado también en invierno. La explicación es que los sistemas no deberían pasar tanto tiempo parados. En estos casos, es útil para desempañar los cristales cuando la temperatura está demasiado baja afuera. Además, trata de encenderlo un rato cada vez que conduzcas.

Por último, cambia el filtro del habitáculo una vez al año o cada 15.000 kilómetros. Se llena de polvo, polen y otros residuos para evitar que lleguen a ti cuando entra el aire.