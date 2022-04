Aumenta la lista de productos Kinder retirados por posible salmonela

La Agencia Española de Seguridad Alimentaria y Nutrición (AESAN) ha recibido la notificación por parte de las autoridades sanitarias de Bélgica sobre la ampliación del número de lotes de productos Kinder susceptibles de estar contaminados por salmonela.

El organismo dependiente del Ministerio de Consumo ha anunciado que la retirada se ha aplicado a todos los lotes de productos fabricados en la planta de la localidad belga de Arlon, en la que se fabricaron los productos que ya fueron retirados tanto en Reino Unido como en Francia, después de que las autoridades sanitarias de ambos países registraran casos de salmonelosis en menores de edad. De este modo, la AESAN también ha notificado esta decisión a las autoridades sanitarias de las comunidades autónomas.

⚠️Ampliación de información sobre la alerta: Retirada de determinados lotes de productos Kinder. Ver detalles de los productos implicados⬇️



? No consumir



? https://t.co/2Q2uJOyG92 pic.twitter.com/Dmptpe39DG — AESAN (@AESAN_gob_es) April 8, 2022

Aunque hasta el momento no se conoce ningún caso en España, desde Aesan apuntan que "en el caso de haber consumido estos tipos de productos de los lotes afectados y presentar alguna sintomatología compatible con salmonelosis (principalmente diarrea y / o vómitos acompañados de fiebre y dolor de cabeza) se recomienda acudir a un centro de salud".

Los consumidores que tengan los productos afectados por la retirada pueden devolverlos a los establecimientos o puntos de venta donde fueron comprados.

RETIRAN LA LICENCIA DE OPERACIÓN A LA FÁBRICA BELGA DE FERRERO

La agencia federal de seguridad alimentaria de Bélgica (Afsca) ha retirado provisionalmente la licencia de operación este viernes a la planta que fabrica chocolate Ferrero en Arlón (sur del país) después de que una serie de productos, incluidos los huevos Kinder producidos en esa factoría, hayan provocado casos de salmonela en distintos países.





Según la Afsca, se ha confirmado que existe un vínculo entre las intoxicaciones y la fábrica de Ferrero en Arlón.



Todos los productos fabricados en esa planta están siendo retirados "con independencia de su número de lote y fecha de expiración", indicó la agencia belga.



Ello afecta en particular a los productos "Kinder Sorpresa", "Kinder Sorpresa Maxi", "Kinder Mini Eggs" y "Schoko-bons".



"Es una medida drástica (....) A partir de hoy, la empresa ya no puede tener ninguna actividad en la cadena alimentaria. Hay una retirada generalizada de los productos Kinder y no saldrá nada más de Ferrero Arlon", señaló Jean-Sébastien Walhin, portavoz de Afsca, informa la radiotelevisión francófona RTBF.



Y esto será así, añadió, "hasta que la Afsca pueda tener pruebas de que la producción se realiza con total respeto a la salud del consumidor. Sobre todo porque, no lo olvidemos, los consumidores aquí son principalmente niños”.



Varias decenas de personas en distintos países europeos han resultado infectadas en las últimas semanas después de comer huevos de chocolate Kinder fabricados en la planta de Arlón.



La agencia alimentaria belga ha pedido también a los comercios que retiren esos productos de sus estanterías.