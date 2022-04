Oltra se niega a dimitir después de que el juez haya pedido su imputación al TSJ

La vicepresidenta del Consell y titular del departamento de Igualdad, Mónica Oltra, ha asegurado que no va a dimitir después de que el juez que instruye el caso contra varios cargos de su Conselleria por presuntamente ocultar los abusos sexuales que cometió su exmarido hacia una menor tutelada, haya pedido al TSJ la imputación de Oltra.

Un contundente "no" ha sido lo que ha respondido Oltra al ser preguntada por su intención de dimitir. "Solo faltaba que tengamos que asumir la responsabilidad por las mentiras que cuentan otros, eso no es asumir responsabilidades, eso es rendirse ante un acoso y derribo motivado simplemente por motivos políticos porque aquello que no pueden conseguir en las urnas, lo quieren conseguir con mentiras y con juego sucio en los tribunales", ha asegurado la consellera.

El juez considera que ha habido indicios “racionales y sólidos” de la participación de la consellera de Igualdad en el encubrimiento de los hechos después de que la víctima los denunciara. Sin embargo, Oltra ha restado importancia a esta petición por parte del magistrado y ha manifestado que “el juez hace su trabajo de investigación y de interrogatorios para saber qué ha pasado y en la pirámide de las personas que formamos parte de la Conselleria de Igualdad estoy yo y como el juez no puede llamarme directamente, lo deriva al TSJ por lo tanto todo entra dentro de la normalidad y de un trabajo concienzudo y prolijo”.

Oltra ha defendido que “no hay un solo indicio de lo que no existe”, garantizando que “no hay delito ni indecencia por lo que no puede haber una consecuencia jurídica”. De este modo, la vicepresidenta ha señalado que “no puede haber sentencia condenatoria, porque no hay ilegalidad, si la hubiera pues todos hacemos lo que dice la justicia”. “Esto es una querella de la extrema derecha y se apunta el PP porque no le ha venido bien que gobernemos y que no pueda seguir saqueando”, ha declarado la consellera.

En este sentido, la vicepresidenta del Consell ha asegurado que no va a dimitir “ni por esto, ni porque lo pida el PP”. Además, Oltra ha cargado contra el Partido Popular afirmando que “está rabioso porque nosotros trabajamos mucho para que se viera su desastre de corrupción y malversación y cómo desviaban el dinero mientras no había recursos para sanidad, dependencia o para las familias y ellos se enriquecían con todos sus saqueos”.

Por su parte, el presidente de la Generalitat, Ximo Puig, ha preferido no opinar sobre si Oltra debería dimitir o no y se ha limitado a trasladar que el caso está judicializado y “hay que tener máximo respeto al funcionamiento de la justicia”. “Estamos a disposición de lo que adopte el TSJ y vamos a ver qué hace sobre la petición del juzgado”, ha manifestado el presidente de la Generalitat.