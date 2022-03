Las semillas de marihuana y su legalidad en España

Existen muchas incógnitas alrededor de la legalidad de las semillas de marihuana y la marihuana en general en España, pero es importante tener en cuenta que la venta de semillas de marihuana y la venta de marihuana se regulan de formas muy diferentes.

En general, las semillas de marihuana son legales en muchos países aunque las leyes pueden variar bastante ya que en algunos países es ilegal comprar y vender semillas, y en otros es legal la compra y venta de semillas de marihuana pero es ilegal su germinación y cultivo.

Es importante recordar que la venta de semillas de marihuana es legal en toda Europa ya que no se venden para el cultivo. Tanto en España como en el resto de Europa, las semillas de marihuana se venden como complemento alimenticio rico en proteínas, cebos para la pesca o comida para pájaros y son legales por no contener THC, esto significa que puedes comprar semillas de cualquier país y recibirlas en tu casa sin ningún problema.

La Legislación Española

La legislación Española de la Ley Orgánica de Protección de la Seguridad Ciudadana dice que es legal la compra de semillas en España, ya que no se venden para el cultivo, por eso, las tiendas que comercializan semillas de marihuana deben avisar a sus clientes que deben aceptar estas condiciones antes de hacer una compra.

Entonces si te preguntas si hay alguna manera de germinar semillas de marihuana de forma legal, no hay. Por el momento queda a la interpretación de la ley en los juzgados debido al vacío legal.

Ten en mente que la línea entre la legalidad y la ilegalidad es muy fina, por tanto no se recomienda ir en contra si quieres mantenerte dentro de la ley. Sin embargo, de acuerdo a la Ley Mordaza, es posible cultivar plantas de marihuana siempre y cuando el cultivo sea para consumo propio y en espacios privados, lejos de la vía pública. Es recomendable que puedas demostrar que el consumo es totalmente privado y que no hay intención de traficar marihuana.

Las Diferentes Comunidades Autónomas

También es muy importante tener en cuenta que la legislación en España puede cambiar dependiendo de la Comunidad en la que vivas, esto significa que cada zona puede escoger sus leyes sobre el cultivo y consumo de marihuana. Dicho esto, la mayoría de las comunidades autónomas en España siguen la normativa indicada arriba, por lo que siempre debes asegurarte de seguirla antes de comprar semillas de marihuana.

Y si ya te has informado y te sientes seguro para pedir semillas, siempre debes comprarlas de tiendas de confianza que vendan semillas de calidad.

¿Cuántas plantas de marihuana permite la ley en España?

Actualmente no existe ley que autorice el cultivo de marihuana, esto significa que según la legislación vigente no hay límite máximo ni mínimo, y en caso de tener problemas con la justicia, cabe al juzgado decidir si las plantas eran para consumo personal o tráfico.

¿Cuántos gramos de marihuana se consideran para consumo propio en España?

Igualmente que como las plantas, no existe ley que autorice la posesión de marihuana entonces no hay forma de saber cuanto seria considerado para consumo propio, sin embargo, la FAC (Federación de Asociaciones de Cannabis) considera 60 gramos un consumo mensual por socio. Esta medida no está establecida en la ley, por lo cual las autoridades no lo llevan en cuenta.

¿Puedo comprar semillas de marihuana de otros países y recibirlas en España?

Si, las semillas de marihuana son vendidas como coleccionables, alimento rico en proteínas cebos para la pesca o comida para pájaros, así que puedes pedir semillas de cualquier parte del mundo sin ningún problema, lo único que tienes que tener en mente es que no son vendidas para su cultivo y su germinación es prohibida.