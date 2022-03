Detienen en Valencia a 3 peligrosos fugitivos de la Justicia italiana

Agentes del Grupo de Operaciones Especiales (GOES) de la Policía Nacional han detenido en Valencia a tres fugitivos internacionales reclamados por las autoridades italianas, uno de los cuales, buscado por tráfico de drogas, lideraba una de las organizaciones criminales más importantes de Italia.



Sus dos lugartenientes estaban reclamados por tentativa de homicidio en Albania, tras haber disparado al ocupante de un vehículo que no sufrió ningún daño al estar el coche blindado.



Las investigaciones se iniciaron el 26 de julio de 2021 cuando se tuvo conocimiento de la presencia en España de tres peligrosos fugitivos buscados por las autoridades de Italia y vinculados con el tráfico de drogas a gran escala por todo el territorio europeo, ha informado este martes la Policía.



Además, las investigaciones realizadas por los agentes permitieron relacionar a los detenidos con organizaciones sudamericanas suministradoras de estupefacientes.



Según la Policía, los investigadores tuvieron gran dificultad para realizar sus funciones debido a las medidas de seguridad extremas que adoptaban, dificultando la labor en todo momento, pues los ahora arrestados eran muy violentos y conocedores de la utilización de armas de fuego, que habían aprendido a usar en su país de origen.



Tras múltiples gestiones y vigilancias se pudo localizar el paradero de los tres fugitivos, que fueron arrestados por miembros de los Grupos Operativos Especiales de Seguridad (GOES).



El cabecilla de la organización fue localizado en la ciudad de Valencia, donde se ocultaba utilizando una identidad falsa, mientras que los otros dos buscados fueron localizados y detenidos en la localidad valenciana de Riba-roja del Túria.



Durante el registro de su vivienda se encontraron pasaportes falsos de Macedonia e Italia, expedidos a nombre de uno de los detenidos.

