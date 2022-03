Hallan los cadáveres de dos personas en el caserío de Álava incendiado

Los cuerpos sin vida de dos personas han sido hallados entre los escombros del caserío de la localidad alavesa de Okondo, calcinado esta madrugada a consecuencia de un incendio, y los bomberos siguen trabajando en el lugar ya que no descartan que pudiera haber otra persona fallecida.



El Departamento vasco de Seguridad ha confirmado el hallazgo de estos dos cadáveres y en el lugar se encuentra ya la comitiva judicial que procederá a identificar los cuerpos.



No se descarta que pudiera haber otro cadáver bajo los escombros, ya que al parecer en el caserío vivían tres hermanos mayores, dos hombres y una mujer.



El incendio se ha declarado sobre las 4.30 horas de esta madrugada en el caserío de la zona de Irabien de Okondo, una pequeña localidad alavesa de poco más de un millar de habitantes situada a unos 11 kilómetros de Llodio.



Al lugar del suceso se han trasladado cuatro dotaciones de bomberos de Llodio y del parque de Nanclares de Oca, pero cuando han llegado al lugar el caserío estaba "totalmente calcinado" y el tejado se había derrumbado.



En un primer momento los bomberos no han podido actuar por la temperatura que habían dejado las llamas y las brasas.

