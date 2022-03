Una comisaria es cesada por decir que algunas querrían ser violadas por antidisturbios

La comisaria jefa de la Policía Nacional en Pontevedra, Estíbaliz Palma, ha sido cesada de manera fulminante tras filtrarse un audio en el que, en referencia a la actuación policial en Cataluña, afirma que "ya les gustaría a algunas que las violase un UIP".



Esta conversación, que ha sido difundida por eldiario.es, fue grabada en una comida celebrada en Vigo en homenaje a un agente de la unidad UIP (antidisturbios) obligado a jubilarse por las secuelas de las heridas que sufrió durante los disturbios contra la sentencia del "procés".



Fuentes del Ministerio del Interior han confirmado a Efe que la Dirección General de la Policía tomó este lunes la decisión de cesar a la comisaria de Pontevedra que, según añaden, habría admitido la veracidad de los audios publicados.



Palma reflexiona en su intervención sobre las críticas que recibió la actuación policial en Cataluña en donde "hubo 48 horas en que parecía que la Policía Nacional se había transformado y, de repente, violaba, maltrataba y no sé qué cuántas cosas hacía más",



Esta, sin embargo, no es la única declaración polémica que la comisaria de la Policía Nacional de Pontevedra realiza ante los mandos policiales y agentes que asistieron a este homenaje.



"Hay un dicho que dice que detrás de un gran hombre hay una buena mujer, que dentro de poco será detrás de una buena mujer hay un buen hombre. O bien otra mujer o un fluido. O algo", afirma la dirigente policial entre las risas de sus compañeros.



La comisaria, que fue nombrada jefa en Pontevedra en octubre de 2019, recordó además su destino previo en Pozuelo de Alarcón (Madrid), a la que se refiere como una "plaza nacional y no republicana" que era, añade", "un ámbito estupendo cuando dabas una charla".



Fue allí, según relató Estíbaliz Palma, donde sus hijos le preguntaron "mamá, ¿qué hace la policía en Cataluña", tras ver imágenes de sus intervenciones en redes sociales, lo que derivó en el comentario sobre las mujeres catalanas y los antidisturbios.

