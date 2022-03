Los restos de la mujer de Olesa fueron hallados en el subsuelo de un cobertizo

Los restos de la mujer de Olesa de Montserrat (Barcelona) desaparecida hace unos diez años fueron hallados en un subsuelo profundo y anegado por agua de un cobertizo situado en el interior de la finca en la que vivía con su hermano, en prisión provisional por su presunta implicación en esta muerte.



Según informa este lunes la Guardia Civil, perros del Servicio Cinológico del cuerpo especializados en la detección de restos biológicos y en la localización de restos cadavéricos marcaron un punto en el cobertizo de esta finca de Olesa de Montserrat en cuyo subsuelo, profundo y anegado de agua, fueron posteriormente hallados los restos de la mujer desaparecida, con signos de violencia.



La investigación se inició meses atrás, cuando la Guardia Civil obtuvo información sobre la posible desaparición forzosa de esta mujer de 53 años, ocurrida hacía unos diez años.



Las primeras indagaciones determinaron que no había ninguna denuncia sobre esta desaparición y tras un rastreo en diferentes puntos de España y países de su entorno, la investigación concluyó que no existía ninguna actividad vital de esta mujer desde el año 2012.



Los agentes averiguaron que un familiar de la desaparecida había mantenido una estrecha relación de manera ininterrumpida hasta que ya no se supo nada de ella, en concreto, su hermano, de 61 años, detenido como presunto autor del crimen el pasado 3 de marzo y en prisión provisional desde el día 6 de este mes tras pasar a disposición judicial.



Ambos habían convivido en esta finca de la localidad de Olesa de Montserrat hasta su desaparición, que no fue denunciada por su hermano.



A partir de ahí los agentes centraron sus investigaciones en el hermano, una vez descartadas otras líneas de investigación, como la de un cambio de identidad y de vida en otro lugar o que hubiese fallecido y su cadáver no hubiese sido identificado.



Con esta hipótesis de investigación, la Guardia Civil determinó también que los restos podrían encontrarse ocultos en algún lugar de la parcela, por lo que la mañana del pasado 3 de marzo se inició el registro de la finca.



La investigación está dirigida por el Juzgado de Instrucción número 4 de Martorell (Barcelona).

