Cinco consejos que no te puedes perder para optimizar tu cuarto de baño

Incorpora espejos: No importa si tu espacio es pequeño, pues pequeños detalles pueden hacer magia. Los espejos son artículos esenciales en todo cuarto de baño. Contar con un buen espejo trae múltiples beneficios, pues brinda elegancia, da la ilusión de amplitud en el espacio y es perfecto para mejorar el tiempo y comodidad que empleas en arreglarte.

Una buena iluminación: Contar con unas buenas lámparas va de la mano con los espejos. De hecho, ya en el siglo XIX se usaba la sinergia entre los espejos y la luz natural o de candiles para dar vida a una habitación. Ahora, puedes echar mano de artículos de calidad, lámparas vintage o minimalistas, para hacer que unos pocos metros cuadrados sean un paraíso personal. Tener una mala iluminación en tu cuarto de baño puede estar jugando en su contra, puesto genera una apariencia de suciedad y no es factible a la hora de maquillarse, depilarse, darse una ducha o cumplir con tu rutina de skin care.

Muebles de baño: Introducir un mueble a tu cuarto de baño es una de las mejores decisiones que puedes tomar por la organización de tu hogar. Te permitirá tener todo aquello que pertenece a ese cuarto: cosméticos, toallas, papel de baño, artículos de limpieza, afeitadoras, gorros y más. Piénsalo: estas cosas ya no estarán dispersas por tu hogar sin un lugar concreto. Es importante que, al escogerlos, atiendas al estilo que ya has aplicado en la decoración de tu baño para que no pierdas la armonía y elegancia.