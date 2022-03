Cuando ya no cabía esperar nada peor, llegó la guerra

La situación por la que ha tenido que pasar toda la humanidad ante una pandemia que se ha llevado muchas vidas por delante ha sido muy dura, hasta que no han pasado casi los dos años no se ha podido volver a llevar una vida relativamente normal y cuando parecía que todo se había superado el mundo se encuentra al borde de una Tercera Guerra Mundial.

Las noticias son constantes sobre la invasión de Ucrania por parte de Rusia en estos días, siendo muchos los intentos y las medidas que se han adoptado por parte del resto de naciones y organismos internacionales para solventar el problema.

Conseguir que Rusia abandone su propósito se está convirtiendo en una misión imposible, no desea abandonar la guerra y evitar de esta forma el sufrimiento de la población civil ucraniana.

Los movimientos que están llevando a cabo la mayoría de países occidentales para conseguir la resistencia del pueblo ucraniano van desde el ofrecimiento por parte del Reino Unido de misiles antiaéreos, desde los 500 millones destinados por la Unión Europea para el armamento del ejército ucraniano, además del envío de armas por parte de Polonia y República Checa. Ante esta situación, la posición que adopta Moscú es tomar medidas contra todos aquellos que ayuden a Ucrania, indicando que pagarán por ello y que asuman las consecuencias.

El sufrimiento de los civiles

El sufrimiento de la población está llegando a límites insospechados tras los constantes bombardeos que están sufriendo determinadas poblaciones y, tras varios intentos, se ha conseguido un alto el fuego del Gobierno Ruso para que la población civil pueda evacuarse gracias a seis corredores humanitarios seguros en los que los habitantes ucranianos no sufrirán daño alguno durante las horas acordadas.

Aún quedan personas que intentan abandonar Ucrania, siendo más de dos millones los refugiados desde que comenzara la invasión rusa, hace casi dos semanas. Entre los principales destinos de los refugiados ucranianos destaca la vecina Polonia (con más de 1 millón de ucranianos), Hungría (200.000 personas) y Eslovaquia (150.000 refugiados) entre otros, siguiendo los datos facilitados por parte de la ONU.

En Europa el número de refugiados ucranianos también está aumentando y para informar a estas personas sobre sus derechos en la Unión Europa, la Comisión Europea ha puesto a su disposición una web aclaratoria en la que se incluye el correspondiente régimen de protección temporal, caracterizándose por su duración de un año que tiene la posibilidad de renovarse dependiendo de la situación hasta el mes de marzo del año 2025. Entre los derechos con los que cuentan los refugiados ucranianos se incluyen el de residir y trabajar en la Unión Europea además de tener acceso a sus sistemas de sanidad, a alojamiento y para los pequeños, se incluye la educación en los centros europeos. La información se proporciona tanto en inglés como en ucraniano.

Esperanza ucraniana

El propio presidente de Ucrania, Volodímir Zelenski, que continúa luchando por su país y por la libertad de su población, a través de diversos mensajes en redes sociales, se mantiene fuerte de espíritu y esperanzado en una liberación de Ucrania, agradeciendo en todo momento el enorme apoyo que está recibiendo por parte de occidente, entre ellos España. Varias son las conversaciones que ha mantenido el presidente ucraniano con diversos presidentes, solicitando ayuda en la lucha que está llevando a cabo el pueblo ucraniano ante el gigante ruso, piden solidaridad y tomar medidas al respecto. No hay que olvidar que el comienzo de esta invasión se produjo ante los futuros planes de adhesión de Ucrania a la OTAN, parece ser que Putin se sintió amenazado y en sus planes de reconstitución de la URSS no existía la idea de que Ucrania no formará parte de tal plan.

A pesar de las represalias y del bombardeo constante, Zelenski habla en todo momento de un futuro común, formando parte de la Unión Europea, todo esto tras la presentación de tal solicitud hace una semana aproximadamente.