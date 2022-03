A pesar de las lluvias, el déficit de precipitaciones alcanza el 42%

A pesar de las lluvias de los últimos días, el valor medio del actual año hidrológico -desde el pasado 1 de octubre y hasta inicios de marzo- es de 204 litros por metro cuadrado, un 42 % menos que el valor normal estimado en 351 litros, lo que le confiere un carácter "muy seco".



El análisis de las precipitaciones de estos últimos cinco meses arroja que "se trata del segundo comienzo de año hidrológico más seco de toda la serie histórica (1961)", solo por detrás del año 1998-1999, con 190 litros por metro cuadrado, ha explicado Rubén Del Campo, portavoz de la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet).



Por zonas geográficas, las más afectadas son áreas del sur de Andalucía, puntos del interior de Murcia y de Valencia y de las islas de Lanzarote y Fuerteventura, donde no se alcanza el 25 % de la media de precipitaciones para el periodo 1981-2010.



Tan solo se superan valores por encima de lo normal en una franja en la cornisa cantábrica -desde la mitad de Asturias hasta Navarra-, en puntos del interior de Zaragoza, en el noroeste de la provincia de Cuenca, en la mitad norte de la isla de Mallorca, en la isla de Menorca y en la mitad sur de Ibiza.



En los meses de octubre, noviembre y diciembre las lluvias estuvieron por debajo del promedio normal, pero la situación se hizo más "patente" en enero y febrero de 2022, ha precisado Del Campo para matizar, que en estos dos primeros meses del año, las lluvias no han llegado ni a la cuarta parte de lo normal.



Entre enero y febrero se han recogieron 27 litros por metro cuadrado, cuando lo normal son 114 litros, lo que supone el inicio de año más seco de toda la serie histórica, incluso superando al del 2000, con 35 litros por metro cuadrado.



En concreto, durante febrero se registraron apenas 10,9 litros por metro cuadrado en toda España, la quinta parte de lo que suele llover en dicho mes, lo que le convierte en uno de los febreros más secos desde 1961, solo por detrás de 1997 y 2020.



Del Campo ha observado que, aunque no es extraño que de vez en cuando haya meses secos en nuestro territorio, los datos apuntan a que enero y febrero han sido "extraordinariamente secos".



El mes de marzo, y como consecuencia de un cambio en la circulación atmosférica, ha arrancado con lluvias: en los primeros siete días del mes ha llovido un 60 por ciento más que en todo el mes de febrero y ha sido una semana más lluviosa de lo normal, excepto en las zonas que arrastran mayor déficit de precipitaciones.



A priori todo apunta a que este mes seguirá lluvioso, al menos en los próximos días; así el viernes, un frente barrerá la península, y después, la formación de una borrasca al oeste peninsular dejará lluvias en muchas zonas, que podrían ser "intensas y adversas" en el área mediterránea.



Sin embargo, -ha continuado Del Campo- a largo plazo, los pronósticos siguen mostrando como escenario más probable el de un trimestre más seco de lo normal, pero, de momento, habrá un paréntesis a la situación seca en los próximos días, ha concluido el portavoz.

