Inglés para niños: las mejores opciones para niños introvertidos

Todo padre de hoy en día se encuentra al tanto de lo importante que es que sus hijos estudien inglés. Muchos piensan que con lo que aprenden en el colegio es suficiente, pero en numerosos casos no es así. Especialmente, si a tu hijo le cuesta un poco más interiorizar los conceptos o socializar. Ante este tipo de casos muchos recurren a clases de inglés para niños extraescolares, pero a veces no terminan de funcionar. ¿Significa eso que todo está perdido? Definitivamente, no. Y el por qué te lo vamos a contar.

Mi hijo es introvertido - ¿cómo puedo enseñarle inglés para niños?

Lo primero que queremos recalcar es que más que un inconveniente de tu hijo, es un inconveniente del sistema. Cada niño es extraordinario, e intentar que todos aprendan al mismo ritmo es prácticamente una utopía. Cada uno cuenta con circunstancias personales particulares, y hay cosas que cuestan menos y cuestan más. En el colegio no siempre cuentan con todos los medios que los profesores desearían y que ayudarían a tu hijo a avanzar, pero hay otras opciones que debes considerar.

Para empezar, si tu hijo es introvertido y le cuesta socializar, lo mejor es que consideres apuntarlo a clases particulares individuales. En este tipo de clases solo estarán él y el profesor, y podrá soltarse mucho más. En clases particulares no sentirá la presión del resto de compañeros y no tendrá tanto miedo a equivocarse. Además, con las clases de 1 a 1 los profesores podrán dedicar toda su atención a tu hijo y ayudarle con sus dificultades particulares. Para niños introvertidos, sin duda este tipo de inglés para niños es la mejor opción.

Además de buscar clases individuales, te recomendamos considerar la opción de dar clases online. Especialmente si son clases individuales online. La gran ventaja de estas para los niños introvertidos, es que pueden asistir a clase sin tener que moverse de casa, estudiando desde la comodidad de su propia habitación. Y sentirnos plenamente seguros, también en lo relativo a la localización, facilitará en gran medida el aprendizaje. Si quieres darle una oportunidad a esta opción, hay academias online como Novakid que ofrecen clases de prueba gratuitas. Puedes elegir el día y la hora de la clase y no pierdes nada, por lo que sin duda te recomendamos echarle un ojo. Además, son conscientes de que cada niño es único y por ello ofrecen un plan de aprendizaje personalizado, adaptado a sus necesidades y habilidades particulares y su personalidad.

No queremos terminar sin mencionar que en muchos casos, lo que de verdad necesitan los niños para superar su bache con el inglés, es motivación. Las clases tradicionales no suelen ser precisamente divertidas, por lo que merece la pena intentarlo con otro tipo de educación. Aquel inglés para niños que se enseña a través del juego merece sin duda toda nuestra atención. Y es que si conseguimos que nuestros pequeños vean el estudio como algo divertido y no como un tostón, tendremos medio camino hacia el éxito recorrido. No hay nada que contribuya más a su futuro que despertarles el interés por estudiar inglés.