Regalos creativos para el Día del Padre

Se acerca el Día del Padre y ¿qué mejor que regalarle una experiencia que no pueda olvidar y que disfrute junto a toda la familia? Muchas veces nos enfocamos en obsequios materiales que luego quedan almacenados sin posibilidad de utilizarse, sin embargo, regalarle tiempo en familia es algo que jamás olvidará y podrá conservar en su memoria por mucho tiempo.

Hay muchas actividades al aire libre para el Día del Padre que podéis hacer tanto en un día lluvioso como en un día soleado. Quizás no lo hayas incorporado a la lista, pero acampar es una idea excelente. Incluso podéis preparar entre todos los miembros de la familia una velada sorpresa a la luz de la luna, para poder ver las estrellas y el cielo nocturno.

Estas actividades al aire libre para el Día del Padre son fáciles de organizar y coordinar. Puedes elegir una película para proyectar sobre una pared, snacks para comer alrededor de una fogata e incluso todo este banquete puede armarse en el jardín de tu casa. Las experiencias más simples terminan por ser las más divertidas.

Regala emoción y aventura este día del padre, planifica una escapada fuera de la ciudad, en la lejanía de algún pueblo que aún no conozcáis. Sumergirse en lo cotidiano de esos lugares, deleitarte en restaurantes antiguos o recorrer el pueblo en bicicletas afianzará aún más la relación familiar y hará que tu padre no olvide ese día.

Otras actividades para hacer el Día del Padre

Obsequiarle con una escapada es una idea innovadora, hay lugares para recorrer en un día e incluso para quedarse a dormir y disfrutar de una mañana en familia. Para los padres más aventureros, regala emoción y aventura este Día del Padre llevándolo a una zona con bosques y senderos donde puedan disfrutar de extensas caminatas rodeados de naturaleza.

Para aquellos padres que disfruten más de la tranquilidad de un hogar, hay muchos sitios con cabañas donde podéis comer y mirar el paisaje, jugar juegos de mesa, disfrutar de películas o cocinar una rica merienda en familia.

¿Qué actividades hacer si no disponemos de tiempo?

Si hay responsabilidades que no permiten salir durante todo un día y sólo tenéis unas horas para celebrar el Día del Padre, lo ideal es no alejarse mucho del hogar, disfrutar de una salida exprés que no lleve más de dos o tres horas pero que igual disfrutéis.

Ir al cine parece el plan ideal, incluso si la película no es tan extensa podéis ir en busca de una merienda previa o una cena posterior y así compartir tiempo en familia de calidad y lleno de grandes momentos juntos.

Actividades como el paintball o las salas de escape son muy entretenidas, divertidas, pueden compartirse en familia y harán que disfrutéis de una tarde llena de juegos y misterios, donde también trabajaréis la inteligencia, la concentración y la paciencia. Estos juegos optimizan los vínculos y trabajan la confianza y el trabajo en equipo.

Si tu padre es fanático de la naturaleza pero aun así no podéis ir tan lejos como para realizar caminatas en el bosque, existe la posibilidad de disfrutar una cabalgata juntos. Esta actividad es entretenida y conecta con varios aspectos naturales, se realizan en zonas alejadas de los ruidos de la ciudad donde un momento de paz es posible.

Planificar un paseo en bicicleta por la ciudad y recorrer los parques es una idea que fusiona dos conceptos: apreciar el aire libre y poner el cuerpo en movimiento, lo que termina por ser un beneficio en ambos casos.

Si no es posible cumplir con ninguna de las actividades mencionadas con anterioridad no hay que perder la ilusión. Siempre hay momentos en el día donde se pueden encontrar algunos minutos para compartir la experiencia de cada una de las actividades, incluso alguna anécdota divertida que los una como familia y profundice la complicidad.

El objetivo de este día es reforzar el vínculo, a través de actividades y momentos que recuerden el amor paternal de los padres hacia los hijos. También es un día para celebrar el amor incondicional. ¡Feliz día Papá!