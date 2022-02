El exdirector del colegio de Bermeo niega que abusara de sus alumnos

El que fuera director del colegio de los Menesianos en Bermeo (Bizkaia) ha negado que abusara sexualmente de estudiantes menores en los años setenta, tal como han denunciado públicamente varios ex alumnos del centro.



"No sería yo, no sería yo, en absoluto", ha repetido el religioso de 90 años en declaraciones a EiTB Media, que le ha localizado en un centro de la congregación de los Menesianos en Madrid, donde reside actualmente.



"Lo único que tengo de Bermeo es un recuerdo extraordinario. Si hablara con estas chicas, (les diría) pues lo siento mucho, pero no era mi idea, de verdad", ha manifestado durante uno de sus paseos diarios por los alrededores del centro en el que reside.



El Instituto de los Hermanos de la Instrucción Cristiana (Menesianos) hizo público ayer un comunicado en el que condena "cualquier abuso a menores" y pide perdón por el sufrimiento causado, tras difundirse en la radio televisión pública vasca los testimonios de varias víctimas en su antiguo colegio de Bermeo (Bizkaia).



"No podemos sino condenar de manera pública cualquier abuso a menores, trasladar la voluntad de apoyo a la persona afectada y asumir la responsabilidad que nos toque", señaló el Instituto.



El Ayuntamiento de Bermeo ha aprobado por unanimidad una declaración institucional en la que condena "con toda firmeza los inadmisibles supuestos hechos que han salido a la luz", y traslada "su más sincero cariño, apoyo y solidaridad" a todas las víctimas y a sus familias.



Según el consistorio, estas supuestas agresiones "no pueden quedar sin respuesta", por lo que hace un llamamiento a la ciudadanía para que "haga frente" a estos hechos.



"No puede haber tolerancia. Tenemos que poner a las víctimas en el centro. En estos momentos difíciles y duros tienen que sentirse apoyados/as por todos y todas, y así se lo queremos expresar", añade.



El Ayuntamiento exige "justicia y reparación" para las víctimas y pide que se tomen las medidas oportunas por parte de las instituciones correspondientes, con las que serán "compañeros de viaje a la hora de clarificar todos esos hechos".

