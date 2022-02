Vuelven los festejos de carnaval en toda España, pero con restricciones

Los carnavales volverán a festejarse a partir del próximo viernes en la mayor parte de España tras un año en blanco, pero con restricciones derivadas del impacto de la variante ómicron durante la sexta ola de la pandemia, que condicionarán el desarrollo de una de las celebraciones más divertidas.



Propuestas diferentes para este año marcadas por la reducción de aforos, la apuesta por espacios abiertos o el traslado de las fiestas que mayor número de personas concentran a nuevas fechas en temporada estival son consecuencias del impacto de la crisis sanitaria en esta celebración.



Entre los festejos que se mantienen para la próxima semana, desde el viernes 25 de marzo al 2 de febrero -miércoles de ceniza-, destaca Extremadura, que estrena la declaración de fiesta de Interés Turístico Internacional del Carnaval de Badajoz, que regresa tras un año de ausencia.



El día grande de esta cita, que siempre había anhelado situarse a la altura de Cádiz y Santa Cruz de Tenerife, es el Domingo de Carnaval, con un gran desfile que llegó a movilizar antes de la crisis sanitaria en torno a 80.000 personas.



La sexta ola obligó a aplazar otro de los carnavales de mayor interés del país, como es el de Las Palmas de Gran Canaria, que debía comenzar el 11 de febrero.



Este invierno, en una edición diferente del carnaval de la capital grancanaria, sólo se celebrarán galas y concursos; las cabalgatas y fiestas multitudinarias se trasladarán a julio.



Eso sí, del 25 de febrero al 25 de marzo se celebrarán los concursos de murgas, el certamen de maquillaje corporal, la Gala de la Reina y su espectáculo más internacional y esperado, la Gala Drag Queen.



El de Santa Cruz de Tenerife, al ser el carnaval de calle por excelencia, ha aplazado sus fechas a junio, una decisión tomada el pasado 17 de enero, cuando no se podían garantizar las condiciones de seguridad para que las agrupaciones realizaran sus ensayos.



En Andalucía, el Ayuntamiento de Cádiz decidió posponer el Concurso Oficial de Agrupaciones Carnavalescas y toda la programación oficial de su famoso carnaval, declarado de Interés Turístico Internacional, a los meses de mayo y junio.



No obstante, los gaditanos no se conforman con esperar a la primavera y las agrupaciones "callejeras" -las que no participan en el concurso oficial- negocian con las autoridades municipales salir a las calles en los días tradicionales.



Mientras tanto, la capital española recupera del 26 de febrero al 2 de marzo las actividades -que se desarrollarán en Matadero-, con fiestas, pasacalles o actuaciones musicales adaptadas a las medidas fijadas por las autoridades sanitarias.



Vuelve el manteo del pelele, el encuentro de Murgas y Chirigotas o el tradicional entierro de la sardina por el Madrid de los Austrias el miércoles de ceniza, y está pendiente la conformación de la celebración del Gran Desfile de Carnaval por la capital o la muestra de comparsas madrileñas.



Los carnavales más importantes de la Región de Murcia se han aplazado al menos hasta este verano, con el de Águilas, de Interés Turístico Internacional, a la segunda quincena de julio, en plena temporada estival.



SUSPENSIONES PARA EVITAR CONTAGIOS



En La Rioja, el carnaval de mayor interés es el de Logroño, que recuperará el próximo 26 de febrero su tradicional desfile. Sin embargo, el carnaval del vino que se celebra en la ciudad riojana de Haro, vinculado al enoturismo, se ha suspendido.



En Baleares, varios ayuntamientos también han suspendido los tradicionales pasacalles, llamados "ruas", para evitar aglomeraciones, como ya han anunciado Palma, Llucmajor y Ciutadella, en Menorca. Al menos, los vecinos de Palma podrán disfrutar de la "rueta", que es la versión infantil y se celebrará el 27 de febrero.



En Cataluña, los carnavales de Sitges, Villanova i la Geltrú y Torelló mantendrán las tradicionales rúas en las calles y en la capital catalana, los pasacalles también se mantienen. Por el contrario, otras localidades optaron por posponer o cancelar las fiestas, entre ellas Santa Coloma de Gramanet, así como municipios de la Costa Brava como Platja d’Aro, Santa Cristina d'Aro y Sant Feliu de Guíxols.



En Navarra, la celebración del tradicional carnaval rural de Ituren y Zubieta, declarada Bien de Interés Cultural e Inmaterial, al igual que el carnaval de Lantz, finalmente ha sido suspendida con el fin de evitar la afluencia masiva de visitantes.



En Cantabria, el carnaval de Santoña, declarado Fiesta de Interés Turístico Regional, se va a celebrar casi como antes de la pandemia, con desfiles de las comparsas y el concurso en una carpa para 600 personas, con todas las medidas anticovid, aunque no faltará el juicio al besugo para finalizar estas fiestas.



Aragón retoma este año los carnavales pero con algunas restricciones. Uno de los de mayor tradición es el de Bielsa (Huesca), que se celebrará del 24 a 2,7 pero sin costillada ni discomóvil y con el aforo del pabellón reducido a la mitad.



Los personajes del carnaval de Zaragoza también volverán a la calle en unos carnavales adaptados a la situación sanitaria en localidades con arraigada tradición como Épila, La Fueva, Broto, Plan o Luco de Jiloca.



En Castilla y León, Ciudad Rodrigo (Salamanca) recupera su Carnaval del Toro, catalogado de Fiesta de interés Turístico Nacional y Espectáculo TaurinoTradicional.



Tras el pregón que ofrecerá el alcalde de Madrid, José Luis Martínez-Almeida, la fiesta y los toros volverán a las calles con el fin de evitar espacios cerrados, por ello, los actos desarrollados en la carpa de la Plaza Mayor contarán con zonas abiertas.



También se desarrollarán con normalidad tras el parón del año pasado las celebraciones de Carnaval típicas de Zamora, la de Villanueva de Valrojo, que forma parte de las mascaradas tradicionales de invierno de la provincia.



En el País Vasco, las tres capitales y numerosos municipios celebrarán el Carnaval, aunque con restricciones para evitar aglomeraciones, pero el de mayor solera es el de la localidad guipuzcoana de Tolosa, que se retoma tras un año de parón.



En Asturias, el "antroxu" de Avilés, uno de los más populares, recupera a lo largo de ocho días todos sus desfiles y el Descenso Internacional de Galiana, un recorrido entre espuma y agua que congrega a miles de personas a las que se pedirá que utilicen la mascarilla.



En la provincia de Ourense, Xinzo de Limia, única localidad gallega con carnaval declarado de Interés Turístico Internacional, ha dado el pistoletazo de salida a su ‘entroido’, en un año que está siendo “de transición” en la provincia.



En la Comunidad Valenciana los carnavales de Vinaròs (Castellón) se retrasarán a los meses de abril y mayo mientras que el de Torrevieja (Alicante) ya está celebrándose; ambos de Interés Turístico Regional.



En Castilla y La Mancha, Miguelturra (Ciudad Real) celebrará este año el carnaval, su fiesta más emblemática y declarada de Interés Turístico Nacional, de forma "casi normal" y volverá a llenar las calles de sus típicas máscaras callejeras tras el pregón de la presentadora Valeria Ros.



También el carnaval de Villarrobledo, declarado de Interés Turístico Nacional, retomará la programación habitual, que se celebrará desde el 24 de febrero -Jueves Lardero- al 6 de marzo, el Ayuntamiento habilitará una carpa al aire libre con el fin de descongestionar los locales de ocio.

