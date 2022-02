El ultimátum de los padres del parricida de Elche: "O estudias o trabajas en el campo"

El adolescente de 15 años que ha confesado el crimen de sus padres y de su hermano de 10 años en Elche (Alicante) había sido advertido por sus progenitores de que mejoraba sus resultados académicos en el instituto o bien le pondrían a trabajar en el campo.



Fuentes próximas a la investigación han desvelado a EFE que este ultimátum había sido dado al joven recientemente por sus padres, Jaime y Encarni, y que éste, Santi, se había negado tanto a trabajar en el campo como a cambiar de actitud en el instituto.



Los problemas se habían intensificado el pasado diciembre cuando el adolescente obtuvo malas notas, con varios suspensos, en el cuarto curso de la ESO en el instituto Vicente Verdú de Elche.



El adolescente homicida y el resto de su familia vivían en una casa de campo en la pedanía ilicitana de Algoda, con una finca con naranjos, mandarinos y ejemplares de granados.



Al parecer, el día del triple parricidio -con una escopeta de caza-, el martes 8 de febrero, el joven discutió con su madre porque no corregía su falta de actitud en el instituto ni tampoco ayudaba en las labores domésticas ni con la tarea de los árboles frutales y se le castigó sin videoconsola, con la que pasaba muchas horas de juego.



Las mismas fuentes han señalado que durante los más de tres días que el joven estuvo en la casa con los cadáveres de sus padres y de su hermano en un cobertizo anexo precisamente los dedicó a jugar a un popular juego online en el que el objetivo es causar el mayor número de víctimas.



En sus primeras declaraciones llegó a confesar que pasó todo ese tiempo jugando porque sabía, a la vista de lo sucedido, de que en el futuro no podría estar más con la consola.



Además, esos días se hizo pasar por un familiar para telefonear al instituto y decir falsamente que no iría durante un tiempo por tener la covid-19, y también utilizó el teléfono móvil de la madre fallecida para contestar varios mensajes.



Los hechos tuvieron lugar el pasado martes en la casa de la pedanía ilicitana de Algoda, donde el joven utilizó la escopeta de caza del padre para disparar mortalmente a su madre por la espalda y a continuación a su hermano cuando huía del lugar.



Después ocultó sus cuerpos en un cobertizo para aperos antes de esperar varias horas a que volviera su padre de trabajar para también tirotearle y acabar con su vida.



El arresto se produjo el viernes por la noche, después de que una vecina diera aviso a los servicios de emergencia y se presentara en el domicilio la hermana de la madre, en un caso que ha causado una honda conmoción en Elche, donde el ayuntamiento ha declarado tres días de luto.



Desde un primer momento trascendió que el joven confesó los hechos y que mantenía una sorprendente actitud fría en torno a lo sucedido y sin arrepentimiento alguno.

