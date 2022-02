Los neumólogos lamentan el desabastecimiento de medicamentos para la tuberculosis

La Sociedad Española de Neumología y Cirugía Torácica (SEPAR) ha lamentado este jueves "los continuos problemas de desabastecimiento de fármacos antituberculosos", una situación que aseguran que ha empeorado con la covid.



En un comunicado, la sociedad médica denuncia que no se puede dejar desasistidos a los pacientes con tuberculosis mientras duren los problemas de desabastecimiento y pide a la Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios (AEMPS) ofrecer a los pacientes una alternativa terapéutica.



"SEPAR ya denunció en 2019 que existía este desabastecimiento y que si se perpetuaba podía favorecer la aparición de más casos de tuberculosis resistente", explican los neumólogos.



En el caso de “PIRAZINAMIDA PRODES 250 mg COMPRIMIDOS, 100 comprimidos” de Kern Pharma, el desabastecimiento se inició el 27 de diciembre de 2021 y la AEMPS prevé que su restablecimiento llegue el 26 de abril de 2022.



Actualmente, el tratamiento estándar o habitual de la tuberculosis recomendado por todas las guías clínicas se basa en la combinación de cuatro medicamentos que se administran durante dos meses y la combinación de dos de ellos durante cuatro meses más.



La recomendación es administrar los fármacos en combinación, es decir, todos juntos en la misma presentación. No se recomienda el uso de los fármacos por separado, en presentaciones diferentes, para evitar la aparición de resistencias.



Por eso, los neumólogos alertan de que la interrupción prematura del tratamiento y, sobre todo, el dejar de tomar un fármaco y continuar con otro puede hacer derivar la enfermedad en una tuberculosis resistente, mucho más difícil de tratar y para la que se van a requerir más pastillas.



"De ahí que sea crucial que las autoridades sanitarias pongan todo cuanto esté de su parte para que no haya interrupciones en los tratamientos", insiste la sociedad médica.



En España, el acceso a bedaquilina está dificultado no por un problema de suministro, sino porque no se aprueba su uso desde las diferentes comunidades autónomas en favor de delamanid, al ser más económico.

