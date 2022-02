La polémica opinión de un académico de la RAE sobre la canción de España para Eurovisión

El académico de la Real Academia Española (RAE) y catedrático de Filología Latina, Juan Gil, ve "un poco extraño" que España vaya a acudir a Eurovisión con la canción de Chanel 'SloMo', que mezcla partes en español con otras con palabras en inglés.

"Es un poco extraño que se haga en español y luego incluyas la lengua del imperio...es extraño cuando menos", ha señalado en declaraciones a Europa Press el académico, tras su participación en un acto en el Instituto Cervantes con motivo del centenario de Antonio de Nebrija.

Gil ha reconocido que ha habido veces "que también se ha cantado algún estribillo en inglés", si bien la mezcla que hace la canción en cada frase ('el mundo está loco con este body / si tengo un problema no es monetary') es algo que le ha 'extrañado'.

Por el contrario, sí contempla de manera distinta la participación de Tanxugueiras con su canción en gallego 'Terra'. "No me disgusta que se fomenten las demás lenguas y, de hecho, que una lengua oficial vaya a representar a España no me parece una cosa extravagante", ha afirmado.

El académico ha puesto como ejemplo los Premios Nacionales de narrativa, que pueden ir a parar a cualquier novela escrita en lengua española. Esta no es la primera vez que algún académico se pronuncia respecto a la elección de la canción que representa a España en Eurovisión.

Así, en 2016 surgieron las críticas desde la RAE a la elección de 'Say Yay!' de Barei. "Me parece de complejo de inferioridad y papanatismo", lamentó el por entonces director de la academia durante su intervención en los Desayunos Informativos de Europa Press, uniéndose de esta manera a algunas críticas que habían surgido desde esta institución.

Previamente, el académico José María Merino ya había alertado de que esta elección se trataba de "un disparate". "Parece que hay muchos españoles que consideran que la lengua más apropiada para representarnos en el exterior es el inglés", aseguró.