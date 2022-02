El software de control horario facilita cumplir la ley que regula la jornada laboral

Es muy sencillo cumplir con la ley de control horario y evitar sanciones si se cuenta con un software específico para ello. Con este tipo de software se pueden contabilizar las horas exactas de la jornada laboral de cada trabajador según las necesidades de la empresa. Hay tres tipos: en función del tipo de acceso, solo para fichar y con funcionalidades ampliadas.

Contar con un software de control horario y registro de jornada laboral facilita el cumplimiento de la ley, pero además también sirve para reducir costes y mejorar la productividad laboral entre otras muchas otras ventajas.

Cómo ayuda la tecnología a cumplir la ley

El Real Decreto-ley 8/2019 de 8 de marzo obliga a las empresas a llevar un registro específico de la jornada laboral de sus empleados para evitar fraudes de contratación o impagos de horas extras. Una situación que se venía produciendo con demasiada frecuencia en el panorama laboral nacional.

Pues bien, para el cumplimiento de la legalidad, las empresas ya no tienen que emplear mucho tiempo y energía calculando manualmente las diferentes jornadas de sus empleados. La tecnología y el desarrollo informático han hecho posible que se pueda seguir una guía para el registro de jornada laboral de los empleados al pie de la letra gracias a un potente software con amplias posibilidades.

Este sistema informático de control horario no solo permite personalizar sus funciones ofreciendo desde una versión básica (solo para fichajes) hasta una versión más avanzada que permite gestionar los turnos, las ausencias y los días de vacaciones de cada trabajador de forma individualizada.

Además, con esta herramienta informática se obtienen informes muy valiosos para la gestión de tareas y proyectos, pudiendo ser utilizada para reducir costes y mejorar la productividad. Otro aspecto fundamental es que se adaptan al tipo de acceso de manera que pueden escogerse diversos dispositivos para fichar: página web corporativa, móvil, Tablet, terminales de identificación mediante tarjeta, o incluso dispositivos biométricos como los de reconocimiento facial o huella digital.

Ventas que ofrece el software de control horario

Además de servir para cumplir con la normativa y evitar sanciones, gracias a él se obtienen numerosos informes con los que analizar la productividad total e individual de cada empleado, así como datos concretos de proyectos y tareas en tramos horarios, días, meses y años. Todos estos datos se pueden exportar a formato Excel o PDF si es necesario y se almacenan de modo seguro en la nube.

Los cambios de turnos, la gestión de las ausencias y vacaciones y los días de permiso son fácilmente controlables gracias a esta herramienta. También se agiliza el tiempo de fichaje reduciendo errores tanto humanos como mecánicos que pudieran ocasionarse debido a otros medios manuales de fichado.

Por otra parte, se obtiene información en tiempo real sobre toda la plantilla, con lo que favorece la mejora de la gestión y supervisión del capital humano. Así mismo en la parte contable, este software facilita el cálculo del tiempo facturable, lo que ayuda a tomar decisiones más rápidas y flexibles.

Pero no todo son ventajas para la empresa, los empleados también se ven beneficiados al conseguir una mayor flexibilidad horaria y un control horario más transparente, por no decir que las horas extras ahora quedarán perfectamente reflejadas y ya no se podrá cometer fraude con el tipo de jornada, o al menos esa es la intención de la ley.

Cómo funciona esta herramienta

Dentro de las funcionalidades más básicas, pero también importantes de este tipo de software, lo principal es el registro de entrada y salida, es decir, la constancia de la jornada laboral de cada empleado. Esta información debe quedar almacenada por al menos 4 años en la empresa y ha de hacerse así para cada empleado.

Sin duda es innegable que si se puede hacer de manera automatizada, ya solo con la ventaja de la ganancia de tiempo y esfuerzo merece la pena. Sin embargo, tiene más beneficios, como por ejemplo el hecho de ser útil para todos los trabajadores. Ya sea que teletrabajen o presten sus servicios de forma presencial, los empleados podrán fichar fácilmente a través de los dispositivos que les facilite la empresa.

Se trata de una herramienta de uso sencillo e intuitivo que también es muy útil para la empresa, ya que llevar el control horario de los trabajadores supone un gran avance en tiempo y calidad de servicio. Tiempo que se puede dedicar a otros departamentos de la empresa o a mejorar la gestión de RRHH.

Por último, se pueden añadir funcionalidades más avanzadas en caso necesario, como la geolocalización para aquellos trabajadores que presten su jornada laboral en desplazamiento o en otro lugar que no sea la sede de la empresa. El equipo comercial o los repartidores de una empresa por ejemplo, podrían fichar vía dispositivo móvil, Tablet u ordenador portátil para registrar su jornada.