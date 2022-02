Denunciado por hacer volar un dron en Barcelona con peligro para aeronaves

Los Mossos d'Esquadra han denunciado a una persona que hacía volar un dron a gran altura por encima de la ciudad de Barcelona sin permiso y que suponía un riesgo para otras aeronaves que sobrevuelan la capital catalana, lo que le podría acarrear una sanción de hasta 220.000 euros.



Según han informado este lunes los Mossos, la persona denunciada, entre otras infracciones, no tenía certificado de operador de drones ni seguro de responsabilidad, no llevaba la placa de identificación ni disponía de autorizaciones correspondientes.



El Área Central de Medios Aéreos de la Policía de la Generalitat denunció al hombre, de 36 años, el pasado 28 de enero, después de comprobar que había efectuado varios vuelos con el dron por la ciudad de Barcelona.



Los vuelos podían suponer un riesgo de colisión con el resto de aeronaves tripuladas, principalmente helicópteros de los servicios de emergencia, o bien riesgo de caída del mismo dron sobre personas en caso de mal funcionamiento, además de incumplir varios preceptos de la normativa aérea.



Los Mossos detectaron los vuelos con sus sistemas de detección de drones, enmarcados dentro del proyecto Kuppel, un sistema homologado por la OTAN que dispone de unos sensores instalados en distintos puntos que configuran una especie de cúpula de protección aérea, mediante la cual se pueden detectar y geolocalizar estos aparatos de vuelo no tripulados.



El piloto iniciaba los vuelos cerca de plaza Cerdà de Barcelona y, desde el balcón de su casa, realizaba rutas de más de 6 kilómetros de distancia por la ciudad de Barcelona, ​​a unas alturas superiores a las permitidas legalmente, sin disponer de la documentación administrativa necesaria para poder volar estas aeronaves.



El hecho de volar a estas distancias, aparte de estar totalmente prohibido, hace imposible que el piloto del dron pueda adoptar medidas para evitar la colisión del mismo con una aeronave tripulada, además de que en su recorrido sobrevolaba zonas con mucha presencia de personas en la calle, detallan los Mossos.



Con toda la información recogida se ha enviado un atestado a la Agencia Estatal de Seguridad Aérea (AESA) autoridad que podrá sancionar los hechos con un importe de hasta 220.000 euros por haber un riesgo de colisionar con otras aeronaves.

