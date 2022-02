Juzgan a un presunto yihadista que manifestó su voluntad de combatir en Siria

La Audiencia Nacional juzga desde el miércoles a un presunto yihadista por obtener "información y capacitación de las actividades de organizaciones terroristas", ensalzar a sus miembros, y manifestar "su voluntad de incorporarse" en Siria a las filas de Jabaht Als Nusra", organización ligada a Al Qaeda.



El acusado, R.H., un ciudadano marroquí en situación irregular en España para el que la Fiscalía reclama 4 años y medio de cárcel, fue detenido en Sagunto (Valencia) el 3 de diciembre de 2018 y permaneció en prisión provisional hasta el 18 de diciembre de 2019.



El fiscal le acusa de los delitos de autoadoctrinamiento y autoadiestramiento terrorista y, además de la pena de prisión, pide que se le condene a un pena de inhabilitación absoluta e inhabilitación especial para profesión u oficio educativos por 10 años, así como a 3 años de libertad vigilada tras su salida de prisión.



Según las conclusiones provisionales del fiscal, para su propio adoctrinamiento terrorista se sirvió de las redes sociales e interactuaba con videos y archivos de Dáesh y de Jabhat Als Nusra "con la finalidad de obtener información y capacitación sobre la organización terrorista".



“Me gusta el Frente al Nusra y me gustaría ir pero no tengo dinero para viajar”, “estamos preparados para la partida hacia Allah" o “prometo por aquel que en sus manos está mi alma y la tuya que alcanzaré a mis hermanos en el Frente si Allah quiere" fueron algunos de los comentarios que emitió en 2013 desde su cuenta de Twitter, en la que se identificaba como @Bentaaleb.



Desde su perfil de Facebook el investigado utilizó también vídeos, imágenes y comentarios con la finalidad de ensalzar a Al-Nusra, organización terrorista que estuvo dirigida por Aymán al Zawahiri, considerado la mano derecha del líder de Al Qaeda Osama Bin Laden.



Además, "con la finalidad ya descrita de capacitarse" el investigado mantuvo contactos en Facebook con yihadistas como Abu Hamza Hawran, combatiente del Frente Jabaht Al Nusra en Siria, quien se definía como soldado de Ahrar ash- Sham, movimiento aliado de la organización terrorista Jabaht Al Nusra



El acusado llegó a manifestarle en una conversación en mayo de 2016 su intención de incorporarse a la organización: “Podría ser si Alá quiere y se place, que me incorpore con mis hermanos en el Frente, pero quiero ir a Siria”.



También, el muro público del perfil “Mohamed Morsi”, el acusado insertó vídeos, imágenes y comentarios entre el 22 de febrero y el 24 de marzo de 2017, en los que exponía su visión de opresión de occidente contra el pueblo musulmán, llamando a la Comunidad de creyentes islamistas (Umma) a reaccionar mediante la yihad.



En el registro de su domicilio en la Avenida Racó de L’Horta de Sagunto, así como en naves de un polígono industrial de esa localidad, los agentes incautaron de diversos teléfonos móviles presuntamente utilizados para establecer esos contactos.

