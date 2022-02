La Policía vio cuerdas deterioradas en el hinchable donde murieron dos niñas

Los especialistas de la Policía Nacional observaron cuerdas deterioradas en el hinchable que volcó en Mislata (Valencia) el pasado 4 de enero provocando la muerte a dos niñas que jugaban sobre él, según consta en un informe presentado al juzgado que investiga estos hechos.



Según ha adelantado este viernes el diario Levante-EMV y han confirmado a EFE fuentes de la Jefatura Superior de Policía de la Comunitat Valenciana, en el informe se recoge lo apuntado por varios testigos, que aseguran que no vieron que la atracción estuviese atada en su lado derecho, el que se levantó como consecuencia de una intensa ráfaga de viento.



El informe se acompaña de un dossier fotográfico en el que se observan cinchas rotas o desgarradas que, al parecer, debieron estar sujetas a un bloque de hormigón o una farola.



Ese documento incorpora el testimonio del responsable de la atracción, que asegura que el hinchable contaba con siete puntos de sujeción, cuatro de ellos en el lateral derecho (árbol, farola, bloques de hormigón y banco) y que él mismo cortó algunas cuerdas tras el accidente.



Sin embargo, los policías han observado que algunas de estas cuerdas no presentan nudo alguno en un extremo, por lo que existen dudas sobre si realmente estaban atadas.



Además, los padres de los menores que estaban usando la atracción en el momento del accidente han declarado a la policía que no recuerdan la existencia de cuerdas en el lado derecho, ya que pudieron pasar por ese lateral sin sortear obstáculo alguno.



Se hace constar también que, en el momento del accidente, una única persona controlaba dos atracciones: el hinchable y un puesto contiguo de camas elásticas.



Fuentes de la Jefatura Superior de Policía de la Comunitat Valenciana han señalado que todavía se han de aportar a la causa algunos otros informes relacionados con este accidente, en el que murieron Vera, de 4 años, y Cayetana, de 8, mientras otros siete menores necesitaron asistencia hospitalaria.

