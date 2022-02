Detenido en A Coruña el Rambo gallego, que asesinó a un joven

Alfredo Sánchez Chacón, conocido como el Rambo gallego" y condenado a 17 años de cárcel por matar a un joven en 1996, ha sido detenido este jueves por la Guardia Civil en Valdoviño (A Coruña), donde fue localizado por dos vecinos tras casi un año de fuga.



La captura se produjo en la zona de Loira pasadas las 00:30 horas, han confirmado a Efe fuentes de la investigación.



Sánchez Chacón permanecía en paradero desconocido desde el mes de marzo de 2021, cuando no regresó al penal de Monterroso (Lugo) tras un permiso penitenciario.



Unos vecinos lo vieron cuando intentaba acceder a una vivienda, repitiendo para ello prácticas similares a las que en los últimos días habían levantado sospechas en el entorno.



Un robo de comida materializado, esa vez sí, en otra casa de Valdoviño, había alertado a las fuerzas de seguridad, que desde finales de diciembre lo estaban buscando en el parque natural de As Fragas do Eume, también en la comarca de Ferrolterra.



El Instituto Armado informará de los detalles de la captura en una comparecencia este jueves en A Coruña.



Fuentes del operativo han adelantado a Efe que, tras ser localizado el fugitivo, se requirió la ayuda de un agente de la Benemérita que vive en las inmediaciones.



Sánchez Chacón tuvo que ser atendido por lesiones al caer desde la parte alta de la casa a la que quería acceder.



Fue condenado a 17 años de prisión por matar a Manuel García Varela durante unas fiestas patronales de Cuntis (Pontevedra).



La de ahora no era la primera fuga del Rambo gallego, hijo de guardia civil y con formación militar recibida en el Batallón de Operaciones Especiales de la Legión en la década de los ochenta.

