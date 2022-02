Superlópez, el atípico y castizo superhéroe español, se jubila tras casi 50 años

No ha podido llegar a cumplir 50 años: las aventuras de "Superlópez" llegan a su fin con "Sueños frikis", título que se publica este jueves y que según la editorial Bruguera será la última entrega del atípico y castizo (anti) superhéroe, creado por Jan en 1973 y convertido en un icono del cómic español.



Personaje paródico, creado como el reverso cómico de Superman -nacido en el planeta Chitón y adoptado-criado por una familia de Lérida- Superlópez es uno de las creaciones más conocidas de las viñetas de este país, una serie que se forjó en las superventas revistas semanales de Bruguera, y que pasó luego a las historietas largas recopiladas en álbum con enorme éxito.



Para este trabajo de despedida, el veterano historiestista Juan López Fernández, más conocido por su firma Jan, (Toral de los Vados, León, 1939) sigue la senda abierta en sus últimos álbumes, en los que situaba al personaje ante problemas más sociales y vinculados a la realidad callejera, que a conflictos fantásticos.



Así, en "Sueños frikis" un Superlópez de sienes plateadas, entra por casualidad en la vida de Mayra, una joven que está siendo agredida en el metro y que tiene que combatir diariamente contra el machismo y el acoso, a la que el doméstico superhéroe ayudará, sobre todo, a hacerse valer por sí misma.



Jan se introdujo en la órbita de la mítica editorial barcelonesa Bruguera a finales de los años sesenta, para la que realizó labores de ilustración y otros trabajos en diferentes series ("Don Plácido", "Don Viriato...), hasta que en 1973 le proponen crear un supehéroe torpe y sin mucha maña con un nombre tan poco demasiado épico: López.



Bruguera recuperó al personaje en 1974 con el nombre de Superlópez, y con guiones de Conti y Francisco Pérez Navarro, para algunas de las múltiples publicaciones que tenía entonces en los quioscos, aunque no fue hasta 1979 cuando la creación de Jan coge verdadero vuelo con historias más largas y publicadas en capítulos, que atrapan rápidamente a los lectores por su humor muy actual.



En los ochenta, tras algunos cambios en el diseño para evitar las acometidas legales de DC (dueña de Superman) Jan decide hacerse cargo total del personaje, y produce alguno de los títulos "clásicos" de Superlópez: "El señor de los chupetes", "La caja de Pandora", "La gran superproducción", en el que el historietista, demuestra su gran capacidad de crear un cosmos particular, y a la vez muy próximo.



Desde entonces, las historias de Superlópez, que incluso llegó a tener su propia revista, se fueron publicando en diversas cabeceras en los años noventa, para pasar luego al formato libro álbum cuando estas publicaciones semanales o mensuales fueron desapareciendo.



En todo este tiempo la serie se fue haciendo más "adulta", con historias de influencia literaria o artística ("La biblioteca inexistente", "La casa amarilla"...) o centradas en la actualidad: "El gran botellón (sobre el fenómeno del alcohol y los jóvenes), "Monster chapapote" (acerca de la tragedia del Prestige) o "¡A toda crisis! (en la que se reflejaba la crisis económica de 2008).



Ya en la última etapa, Jan (que realizó el cartel de Cómic Barcelona en 2018) y Pérez Navarro recuperaron el hilo argumental del "Supergrupo" -otro de los grandes aciertos de la serie- del que se hicieron cinco libros entre 2013 y 2017.



Mientras, Superlópez saltaba a la gran pantalla de la mano del director Javier Ruiz Caldera, y con Dani Rovira bajo las mallas de este superhéroe con poderes de andar por casa, que, a pesar de su retirada "oficial", continuará muy vivo y tan sarcástico como siempre en las viñetas de sus libros.

TE RECOMENDAMOS