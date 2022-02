Condenado por disparar a su hija con una pistola de juguete para "corregir su actitud"

La Audiencia de Pontevedra ha confirmado la condena de once meses de prisión y la pérdida de la patria potestad durante tres años a un padre de Pontevedra que disparó a su hija de 9 años con una pistola de juguete para "corregir su actitud".



El tribunal confirma así la sentencia emitida en su día por el juzgado de lo penal número 4 de Pontevedra que le condenó por un delito de maltrato en el ámbito de la violencia doméstica.



Los magistrados consideran "acreditado" que en la tarde del 29 de diciembre de 2019 las dos hijas del acusado, de 10 y 9 años de edad, jugaban con una pistola de juguete que dispara proyectiles de goma y, en un momento dado, la pequeña le hizo daño en un ojo a la mayor.



Ésta se lo contó a su padre que fue hasta la habitación donde estaba la niña y le pegó varios golpes con la mano abierta y, a continuación, cogió la pistola y le disparó a escasa distancia, alcanzándole en las piernas ocho o nueve veces con los proyectiles.



Como consecuencia de ello, la menor sufrió numerosos hematomas y tuvo que ser atendida por personal sanitario.



Fue la madre de las niñas quien denunció los hechos.



El padre alegó en su recurso que no había pegado a la niña, sino que le disparó con la pistola con la que había hecho daño a su hermana "para darle ejemplo y corregir su actitud", pero que no lo hizo con intención de lesionarla.



La Audiencia, sin embargo, concluye que éste incurre en una contradicción porque, si reconoce que su disparo era para hacerle ver a su hija que había dañado a su hermana, tenía que haber pensado que "con una alta probabilidad" él también podría hacer daño a la niña.



La condena impuesta al padre incluye además la suspensión del régimen de visitas durante tres años, una orden de alejamiento que le impide comunicarse con su hija y la inhabilitación para tener armas durante dos años.

