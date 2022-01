Cómo tener una base de datos de calidad para tu campaña de mailing

El email marketing es una estrategia muy importante de marketing integral, ya que si los correos masivos son bien utilizados, generan un contacto directo entre la empresa y sus clientes, que puede traer muchos beneficios para ambos.

El email marketing es muy económico y relativamente sencillo de efectuar, pero lo que es indispensable para su implementación, es tener una base de datos de clientes de gran calidad, sin eso no puedes hacer mailing, porque te faltaría justamente la materia prima.

Si no cuentas con una base de datos de clientes, no te preocupes, puedes comenzar a crearla, con la ventaja de que puedes implementar acciones para que tu listado tenga una calidad óptima desde el principio.

El formulario de suscripción

La manera más usual de captar suscriptores es incluir un formulario de suscripción en la página web del negocio. El formulario es un recuadro simple, en el que se le pregunta al visitante si quiere recibir el boletín de la empresa.

A continuación mostramos algunos aspectos que se aconsejan a este respecto:

El formulario debe estar en un lugar visible , de manera que el usuario que entre a la página lo perciba de inmediato. Una idea muy utilizada es que se haga mediante una ventana emergente.

, de manera que el usuario que entre a la página lo perciba de inmediato. Una idea muy utilizada es que se haga mediante una ventana emergente. No hay que pedir mucha información, el correo electrónico es lo único indispensable. También se puede pedir el nombre, lo cual permite hacer una personalización de los mensajes, pero no es conveniente preguntar muchas cosas, porque el usuario puede sentirse invadido.

Lo siguiente es saber que es un email opt-in, lo cual tiene que ver con el consentimiento del suscriptor. Cuando el visitante rellena sus datos y hace clic al botón para suscribirse, está dando su permiso para que le envíes correos, hasta que él mismo quite ese permiso. Es indispensable para el éxito de la campaña de mailing, que los suscriptores sean voluntarios .

. También hay que decidir si se implementa un simple opt-in o un doble opt-in. Muchas personas piensan que con el simple opt-in es suficiente, y que el cliente puede molestarse con el doble, pero si a alguien le interesa suscribirse, no tiene por qué molestarse por un clic adicional. La verdad es que el doble opt-in permite conseguir bases de datos de mejor calidad.

¿Qué es mejor, el simple opt-in o el doble opt-in?

Para ver las ventajas y diferencias entre una modalidad y otra, vamos a explicar cómo funciona cada una:

Simple opt-in . El visitante de la página web rellena el formulario de suscripción, escribe su correo electrónico y hace clic en el botón que pone “suscribirse”, o algo similar. Desde ese momento está suscrito a la lista de contactos de esa página y recibirá los boletines.

. El visitante de la página web rellena el formulario de suscripción, escribe su correo electrónico y hace clic en el botón que pone “suscribirse”, o algo similar. Desde ese momento está suscrito a la lista de contactos de esa página y recibirá los boletines. Doble opt-in. El visitante rellena el formulario, se suscribe y recibe un mensaje en su correo electrónico, en el cual aparece un enlace que debe presionar para confirmar su suscripción y, sobre todo, demostrar que realmente es su correo electrónico.

Como se puede ver, el simple opt-in es más fácil para el cliente, ya que no tiene que abrir su correo electrónico y hacer clic en el enlace, sino que se suscribe con solo un paso. Sin embargo, si el cliente se molesta por dar un paso adicional, tal vez no esté tan interesado por recibir los boletines, y si no está interesado es posible que no abra los mensajes o se dé de baja casi de inmediato. Hay que pensar si se quiere un suscriptor que no tiene el interés suficiente.

Con el simple opt-in puede suceder que el cliente teclee mal su correo, lo que daría un error en la lista de suscripción y que el cliente sienta que se le defraudó, sobre todo si ofrecemos un regalo por suscribirse.

Con el doble opt-in, el listado de correos de clientes adquiere mucha mejor calidad, ya que todos los datos estarían confirmados, por eso es más aconsejable.

¿Cómo mantener una base de datos actualizada?

Las herramientas de email marketing tienen procedimientos informáticos para mantener las bases de datos actualizadas, es por eso que hay que usar una que tenga buenos algoritmos, que hagan lo siguiente:

Cuando una cuenta de correo electrónico es cerrada o inhabilitada, los correos electrónicos que se le envían suelen rebotar, por lo que una buena herramienta de email marketing eliminará del listado esos correos electrónicos con rebote.

Las herramientas de email marketing también detectan los correos incorrectos , es decir, que fueron mal escritos o que no existen, y también los eliminan del listado.

, es decir, que fueron mal escritos o que no existen, y también los eliminan del listado. Si un suscriptor no abre nunca los mensajes, es posible que ya no esté interesado, pero por algún motivo no se da de baja. En las estadísticas que suele ofrecer una buena herramienta de mailing, deben figurar los suscriptores que no abren los boletines, lo que permitirá hacer algo al respecto, incluyendo el hecho de sacarlos del listado o no incluirlos en determinadas campañas.

¿De qué otra manera puedes conseguir contactos para tu base de datos?

Un formulario en la página web es la manera más común para conseguir suscriptores, pero no es la única, por lo que a continuación mostramos algunas ideas:

En el formulario para compras, puedes incluir una casilla que al marcarla el cliente podrá suscribirse a los boletines . Esto tiene la ventaja de que será un suscriptor que ya habrá probado tu producto o servicio.

. Esto tiene la ventaja de que será un suscriptor que ya habrá probado tu producto o servicio. Si tienes una comunidad en redes sociales, puedes pedirles que se suscriban. Esto, por lo general, aporta buenos resultados, porque en las redes sociales hay mucha cercanía, sobre todo si las redes sociales están bien llevadas.

Organizar un concurso con un premio muy atractivo, para lo cual hay que suscribirse al canal. El inconveniente de esto es que muchos se darán de baja al terminar el concurso, pero algunos disfrutarán el contenido y permanecerán.

Ofrecer ventajas permanentes para tus suscriptores y promocionarlas, por ejemplo, con descuentos permanentes, contenido exclusivo, primicias, etc.

Tener una base de datos con una calidad óptima, compuesta de suscriptores interesados por tu contenido y por tu marca, es indispensable para que la campaña de email marketing tenga éxito.