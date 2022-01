La juez deja en libertad provisional a detenido por la desaparición de Esther

El Juzgado de Instrucción número 5 de Valladolid ha acordado la libertad provisional del hombre de 48 años detenido por la desaparición forzosa de Esther López en Traspinedo (Valladolid) hace ya más de dos semanas, aunque mantiene su condición de investigado con la obligación de comparecer todos los días ante el juez, le prohíbe salir de España y deberá comunicar cualquier cambio de domicilio.



En relación con la desaparición de esta mujer de 35 años, fuentes próximas a la investigación han confirmado este viernes a Efe que hay una segunda persona investigada, que ha declarado con asistencia de abogado ante la Guardia Civil.



El pasado sábado, agentes de la Guardia Civil detuvieron al sospechoso, de 48 años y apodado el Manitas, que cuando compareció por primera vez el martes ante el Juzgado se acogió a su derecho a no declarar.



La jueza prorrogó su detención 72 horas, un plazo que ha finalizado esta mañana, por lo que ha vuelto a comparecer en sede judicial y se ha decretado su puesta en libertad provisional.



La letrada de este investigado, Lorena Iglesias, ha concretado a los periodistas al salir del Juzgado, que las medidas impuestas por la juez abarcan la obligación de firmar todos los días, la imposibilidad de salir de España y la opción de salir de la provincia de Valladolid solo con autorización judicial.



"A seguir investigando", ha resumido, tras asegurar que su cliente está "feliz" y "muy contento" tras la decisión judicial de ponerle en libertad porque se está demostrando lo que viene diciendo desde el principio (el Manitas siempre ha manifestado a su letrada que no tiene nada que ver con la desaparición de Esther, a la que conocía de antes del suceso).



"No puedo decir nada más", ha recalcado la abogada ya que las actuaciones se mantienen secretas.



Aunque el investigado se acogió a su derecho a no declarar ante la Guardia Civil y la primera vez que compareció ante la juez, este viernes sí ha declarado y lo ha hecho durante aproximadamente tres cuartos de hora, han precisado a Efe fuentes del caso.



Preguntada la letrada por la posible existencia de un segundo investigado en el caso, ha asegurado que no sabe nada y que a ella no le han dicho nada al respecto.



En Traspinedo (Valladolid), donde reside Esther y donde fue vista por última vez el pasado día 12, trabajan este viernes en su búsqueda agentes de la Guardia Civil con el apoyo de un helicóptero y de una unidad de drones de una empresa ubicada en Valencia.



Esta empresa colabora con SOSDesaparecidos y con la Asociación Asemerpas de seguridad y emergencias con drones, han explicado a Efe fuentes del instituto armado.



Incorporan drones de alta tecnología que disponen de cámaras térmicas, zoom, software de inteligencia artificial y otras altas capacidades.



La Guardia Civil ha organizado para este sábado en Traspinedo una "macrobatida" con voluntarios, ampliando la zona de búsqueda de Esther, según fuentes de la Subdelegación del Gobierno.



Además, el próximo domingo, a las 17:00 horas, se celebrará una concentración en apoyo a la familia de Esther López en la Plaza Mayor del municipio, han informado fuentes municipales.



El alcalde de Traspinedo, Javier Fernández, ha avanzado que la iniciativa consistirá en una concentración vecinal en solidaridad con la familia de la mujer, que pasa por momentos muy duros, y también servirá de agradecimiento al esfuerzo de la Guardia Civil para buscar a esta vecina del pueblo y para resolver el caso.

TE RECOMENDAMOS