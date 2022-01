El avance de la digitalización y el negocio bancario están produciendo cambios en el paradigma de la prestación de servicios financieros, lo que hace que mucha gente que no se maneja bien con las herramientas digitales se estén quedando sin servicio y cada vez estén más distantes de los bancos. Se trata de un tema importante para la vida cotidiana de las personas y está afectando especialmente a la gente de avanzada edad.

Carlos San Juan, un jubilado valenciano, encabeza el movimiento 'Soy mayor, no idiota', que pretende que los bancos tengan sensibilidad hacia la gente de su edad, donde solicita un trato justo para los mayores. San Juan ha valorado la situación en El Faro de La 8 Mediterráneo, donde ha reclamado a los bancos que “no lleven esa velocidad de digitalización” y que “no se hayan puesto totalmente de acuerdo para formar un auténtico monopolio digital”. “El drama de esta situación es que, con las fusiones, en la pandemia, de una manera altamente sospechosa, se han homogenizado en esa idea y se han blindado”, y ha asegurado que los bancos “se han olvidado de que son un servicio público”.

Ante esta situación, San Juan ha explicado que desde las oficinas les han instado a que “vayamos acompañados de un nieto o de un hijo o una hija y que aprendamos la aplicación, y de esa manera no tenemos que ir allí a infectarnos de coronavirus”. En este sentido, el jubilado ha considerado que este es un trato “bastante humillante” y “paternalista”, ya que se ha quejado de que “en España no existe la conciliación laboral, yo no le puedo decir a mi hija, que tiene un trabajo de responsabilidad, que esté llamando dos horas al banco, porque esa es otra, la cita telefónica es prácticamente muy difícil de conseguir, hay que hacer un máster, para que acompañe al abuelo de su padre a hacer una gestión”.

El jubilado ha asegurado que “he recibido una llamada del secretario de la agencia del Tesoro, que está íntimamente relacionada con el Ministerio de Economía”, de la que dice que ha sido “una conversación agradable” en la que el secretario le ha manifestado que “comprende nuestros puntos de vista”. No obstante, San Juan ha recalcado que “lo que nosotros buscamos es concreción, que de alguna manera lo veamos en la realidad palpable”, y ha informado de que “tenemos una cita pendiente que no está oficializada”, aunque, según ha apuntado el jubilado, “todo parece conducir a esperar ese mes que ha puesto la señora Calviño para entrevistarse con unos agentes muy poderosos”.

Por el momento, la plataforma que encabeza San Juan ya ha conseguido 400.000 firmas y esperan llegar al medio millón. El jubilado ha expresado que “no me desanimo” y ha lanzado un mensaje para que las personas que tienen conocimiento digital reflexionen sobre que “se pueden convertir en trabajadores digitales pagando ellos con las comisiones y sin cobrar nada, y, al mismo tiempo, la banca despide a todo el mundo”, por lo que ha señalado que, para los empleados de la banca, esta iniciativa “es favorable” y ha añadido que “su futuro lo veo muy negro”.