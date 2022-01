CBD para tratar los trastornos de ansiedad

Para los trastornos de ansiedad se recomienda tratamiento conductual. Sin embargo, estudios recientes demuestran que el CBD puede ofrecer una alternativa eficaz y segura para la ansiedad.

Por eso, productos como el Hanfosan CBD son cada vez más recomendados para las personas que sufren este trastorno.

No obstante, los expertos advierten que serán necesarios más estudios, especialmente entre las mujeres.

Como sabemos, el CBD proviene del cannabis, pero se diferencia del THC porque no produce los mismos efectos. Es decir, no es un producto recreativo, sino estrictamente medicinal. Además, los estudios demuestran que no produce adicción en las personas que lo utilizan.

Esto último refuerza la opción del Cannapa CBD y Hanfosan CBD como una gran opción para los tratamientos de ansiedad.

En este sentido, queremos presentarte los hallazgos más recientes de algunos ensayos clínicos y preclínicos. Así podrás evidenciar el uso del CBD para el tratamiento de la ansiedad. Veamos.

Ensayos preclínicos en animales

En estos estudios se hicieron los siguientes hallazgos:

Las dosis de CBD para reducir la ansiedad deben ser de medias a bajas, ya que dosis altas aumentan la ansiedad.

El CBD puede aliviar la ansiedad gracias a que sus efectos interactúan con el receptor de serotonina 5-HT1A.

Estos datos demuestran que el CBD es una gran alternativa para tratar la ansiedad. Aunque se esperan realizar estudios más profundos. Y es que estos resultados, por ahora, solo se han obtenido en animales machos.

Pero esto no queda allí, también hay estudios en pacientes humanos, veamos los resultados.

Ensayos clínicos en pacientes humanos con trastornos de ansiedad social

Las investigaciones en este grupo de pacientes han encontrado:

Dosis de 400 a 600 mg de Cannapa CBD tienen efectos positivos en reducir la ansiedad,

CBD tienen efectos positivos en reducir la ansiedad, en una simulación de hablar en público, se evidenció que al usar esta dosis los síntomas de la ansiedad se reducen. Además, se observó una reducción del deterioro cognitivo y en la incomodidad asociada a la interacción.

Asimismo, se observó que el consumo de CBD aumenta el flujo sanguíneo en el hipocampo, la amígdala, la corteza cingulada y el hipocampo. Todas estas son partes del cerebro vinculadas en la ansiedad.

Estas investigaciones demuestran que la ingesta de CBD reduce la ansiedad en pacientes sanos, concluyeron los autores del estudio.

Además, los resultados de ensayos preclínicos en animales evidenciaron que el CBD reduce la ansiedad, el pánico, el estrés y comportamientos compulsivos.

Conclusiones de los resultados

Después de ver todo esto, está claro; el CBD se puede usar para reducir la ansiedad social. Porque los estudios en su uso para el trastorno de ansiedad generalizada y trastorno de pánico aún no llegan a la etapa de estudios en pacientes.

Sin embargo, los estudios en animales ya están dando grandes esperanzas a los investigadores.

Por otro lado, se recomienda que la utilización del CBD Hanfosan se haga con las dosis recomendadas. De hecho, es vital el acompañamiento médico en su uso.

Para concluir, los investigadores han hecho hallazgos prometedores y ya es una realidad el uso del CBD en para el tratamiento de la ansiedad social. Pero, para un uso generalizado en este tipo de trastorno hacen falta más estudios y poder orientar al público y a los médicos en su empleo seguro y eficaz.