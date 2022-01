Si has leído que 111 pilotos de avión han muerto por las vacunas contra el Covid, es falso

Es falso que 111 pilotos de avión fallecieran en 2021 por la vacuna de la covid-19, un 1.750 % más desde la pandemia, como muestra un obituario del sindicato de pilotos norteamericano Air Line Pilots Association (ALPA).



El listado publicado es un registro de fallecidos incompleto y que no especifica la causa de sus muertes. Además, ALPA asegura que en 2019 y 2020 hubo más pilotos muertos que en 2021.



Publicaciones en redes sociales y medios digitales aseguran que los jóvenes pilotos murieron en los primeros nueve meses de 2021 por culpa de la vacuna, ya que, en 2020, antes de que se inyectaran las primeras dosis, solo fallecieron seis pilotos y, en 2019, uno.



Como prueba, adjuntan la imagen de un obituario con una hilera de los nombres de los pilotos y las aerolíneas en las que trabajaban, ordenados por el año de su muerte, que atribuyen a la revista Air Line Pilot Magazine, una publicación mensual de ALPA, un sindicato que representa a pilotos de aerolíneas de Estados Unidos y Canadá.



"111 pilotos mueren tras la vacunación. Las muertes de pilotos de EE.UU. aumentan en un 1.750 % después del lanzamiento de la vacuna covid", agrega la desinformación, compartida miles de veces al menos desde el 8 de diciembre de 2021 también en francés, italiano, portugués o inglés.



HECHOS: No es cierto que hayan muerto 111 pilotos de avión con un aumento del 1.750 % desde la pandemia, pues la misma ALPA registró más fallecidos en 2019 y 2020 que en 2021, según afirma en un comunicado, y la imagen que se ha compartido corresponde a un registro parcial de los fallecidos.



MÁS MUERTES EN 2019 Y 2020, SEGÚN ALPA



El sindicato respondió el 9 de diciembre en un tuit que, "según la información verificada proporcionada por sus familias, reportamos la muerte de más pilotos tanto en 2019 como en 2020 que en 2021" y aclaró que, en la revista, publican "la lista de fallecidos a medida que reciben la información de las familias".



"La información en una edición de la revista no brinda un informe completo de las pérdidas totales para cada uno de los años enumerados", añadió.



EFE encontró un número de la revista de ALPA de septiembre de 2010, en el que se observa el mismo método. En el obituario de esa edición se rinde homenaje a un fallecido en 2004; a 6 en 2009, y a 50 en el año 2010, lo que da pie a decir que hubo más muertos en 2010 que en 2009 o 2004. Pero, en cambio, en una edición de octubre del año 2014, se anota solo un muerto en 2010.



Además, una búsqueda de algunos nombres de la publicación viral revela obituarios completos de los fallecidos publicados en periódicos locales, que dan cuenta de que, lejos de ser jóvenes pilotos con una muerte repentina, eran de edad avanzada, como Elmer Udd, de 97 años, que hasta llegó a luchar en la Segunda Guerra Mundial.



LAS VACUNAS SON SEGURAS Y EFICACES



Las vacunas son seguras y eficaces, como han demostrado los ensayos clínicos realizados sobre sus efectos y las evaluaciones de las mismas agencias especializadas y agencias reguladoras, como la Agencia Europea de Medicamentos (EMA), que monitorea constantemente la posible aparición de efectos adversos.



Las vacunas contra la covid-19 tampoco pueden alterar, disminuir o destruir el sistema inmunitario, como afirman los expertos, una teoría que antivacunas y negacionistas avivan frecuentemente.



En resumen, el obituario publicado no registra los pilotos muertos a causa de la vacuna ni todos los empleados fallecidos en 2021: es un obituario incompleto que no demuestra que los decesos hayan aumentado en este colectivo a causa de las inyecciones contra la covid.

