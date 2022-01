El acortamiento del tamaño del pene, secuela confirmada del Covid

Se ha conocido un nuevo efecto secundario del Covid. Este problema ha saltado a la palestra a causa de las declaraciones de un hombre estadounidense, que tras padecer la enfermedad manifiesta que tiene problemas en sus relaciones sexuales y que su pene se ha encogido en 3,81 centímetros. El hombre ofreció su testimonio en el podcast de consejos sexuales How To Do It. Se trata de un varón heterosexual de unos 30 años que pareció Covid severo en julio y tuvo que ser hospitalizado. Según su declaración, recogida en el diario británico Daily Mail, el problema ha tenido un “profundo impacto en mi autoconfianza y mis habilidades en la cama”.

“Mi pene se ha encogido. Antes de enfermarme, estaba por encima del promedio, no enorme, pero definitivamente más grande de lo normal. Ahora he perdido alrededor de una pulgada y media (3,81 centímetros) y estoy decididamente por debajo del promedio. Aparentemente se debe a un daño vascular, y mis médicos parecen pensar que es probable que sea permanente”, destacó.

Las respuestas de los expertos respaldan la idea de que en algunos casos es posible. Según recoge Men's Health, el motivo es la implicación de la covid-19 como enfermedad cardiovascular, "algo que puede olvidarse por sus llamativos efectos respiratorios". De hecho, investigadores de los servicios médicos de Miami ya han documentado algunos casos y están investigando la evolución, especialmente en aquellos que sufren covid persistente.

"Los problemas de covid en el pene son algo real", afirma la especialista Ashley Winter, del Centro Médico Sunnyside de Oregón (Estados Unidos) sobre la probada relación entre la disfunción eréctil y el coronavirus. "El covid provoca un grupo de problemas respiratorios que llevan a la muerte, pero hay unos cuantos problemas vasculares de entidad que pueden aparecer con algunos hombres", apuntó por otra parte Charles Welliver, urólogo y director de la Escuela Médica de Albany (Estados Unidos) en relación a la disfunción eréctil o al encogimiento del pene por la covid-19 en declaraciones a Men's Health. "Cuando los hombres tienen disfunción eréctil hay una falta de erecciones durante un tiempo y entonces es cuando realmente hay un encogimiento", añadió. "El virus afecta a numerosos órganos y también llega ahí abajo. La principal razón por la que ocurre es algo que llamamos disfunción endotelial. La erección se produce cuando se activan los vasos sanguíneos (al pasar la sangre) y el pene se levanta. Al ser necesario el un flujo de sangre, cuando esos vasos vasculares están afectados puede sufrir la disfunción eréctil", secundó la uróloga antes de sentenciar: "Es verdad que si se produce ese retraimiento puede encoger".