La estrategia de comprar seguidores para ganar relevancia en Instagram

En la actualidad suele medirse el éxito de personas y empresas por la popularidad que tengan en las redes sociales. Así han aparecido algunos perfiles conocidos como Influencers, que acumulan miles de seguidores y notoriedad en las más populares como Instagram. Este fenómeno hace que las empresas se interesen por ellos y le paguen a cambio de promocionar su marca o productos haciéndoles llegar a sus followers una buena referencia de estos. Pero, cabe preguntarse, ¿son reales esos seguidores?

No siempre las cosas son lo que parecen, no hay que dejarse engañar por las falsas apariencias, tal como está ocurriendo en la red social Instagram, donde la compra de seguidores está a la orden del día. Gracias a estos sistemas de compra, perfiles que acumulan una gran cantidad de followers y a los que se les presupone cierta autoridad dentro de la red social, no son más que una estafa que emplean métodos dudosos para convencer a empresas de que poseen una gran capacidad de promoción, gracias a su popularidad.

¿Es lícito comprar seguidores en Instagram?

Las redes sociales se han convertido en una estupenda herramienta de promoción para las empresas, un gran escaparate en el que exponer su marca y productos y conseguir aumentar sus ventas. Una buena campaña de marketing en redes sociales es, a día de hoy, una de las formas más rentables, con un retorno de la inversión más rápido y seguro.

Los Influencers son perfiles que acumulan mucha popularidad en las redes sociales y las firmas hacen contratos con ellos para que promocionen el servicio o producto que ofrece su organización. El problema es que muchos de ellos son tan solo un fraude y las cifras que muestran en sus perfiles son totalmente falsas.

Existen controvertidas empresas que facilitan este tipo de servicios para inflar cuentas. Comprar Seguidores, es la plataforma web de habla hispana más solicitada que ofrece cantidades ingentes de seguidores a precios muy reducidos para las redes sociales más populares. Por ejemplo, en este site es posible comprar seguidores Instagram a razón de 1.000 por 9€. Con ofertas de 515€, para obtener nada menos que 100.000 seguidores.

El timo de los Influencers y las granjas de clics

Con este tipo de engaños, las compañías que hacen sus apuestas por una cuenta con seguidores falsos no hacen más que perder su inversión. Un estudio realizado por HypeAuditor arrojó datos devastadores del fraude en Instagram. Nada menos que el 55 % de los Influencers había comprado seguidores o likes falsos.

Del mismo modo, a la luz de estos negocios aparecen granjas de clics. Este término hace referencia a miles de cuentas falsas que se crean con el único objetivo de generar seguidores y likes falsos. Un ejemplo de esta actividad fue descubierto por la compañía de ciberseguridad vpnMentor, que encontró una granja de clics formada por 10.000 cuentas falsas de Instagram. Estos perfiles eran utilizados de forma automática para aumentar los seguidores y 'me gusta' de las cuentas de aquellos que pagan por este servicio.

Aunque esta granja descubierta por los investigadores Noam Rotem y Ran Locar opera de forma global, tenía su base en Kazajistán y Armenia, sacando ventaja de la escasa regulación con la que cuentan los países en vías de desarrollo en materia digital.

Millones de pérdidas para las compañías

El problema lo tienen las compañías cuando escogen perfiles de falsos Influencers para invertir en publicidad, pues las estimaciones, llevadas a cabo por el estudio realizado de nuevo por HypeAuditor, apuntan a que las empresas pierden alrededor de 1.500 millones de dólares al año, lo que se traduce a un 15% de la inversión publicitaria. Para sacar estas cifras, se llevó a cabo un análisis 10.000 cuentas de influencers que, en los casos más extremos, contaban con un 95% de seguidores y likes falsos.

El fenómeno del fraude del influencer

Al fenómeno de Comprar Seguidores y likes para atraer a las compañías para invertir en sus cuentas se le conoce como el fraude del influencer. No obstante, y a pesar del conocimiento de este tipo de estafas, todo apunta a que el mercado de los influencers seguirá creciendo en 2022, tal como ha hecho en 2021 y años anteriores.

Por este motivo, es importante conocer herramientas para detectar cuándo una cuenta ha comprado seguidores. Estos programas se utilizan para medir el engagement, el crecimiento y la el geoposicionamiento de los followers, principalmente. Algunos de los más recomendables son los siguientes.

Socialblade

Se trata de una herramienta fundamentalmente utilizada para analizar YouTube, aunque también resulta de utilidad para Instagram, Facebook y Twitter, ofreciendo datos precisos sobre el engagement y el crecimiento de la cuenta. Analizando estos datos, es posible saber si la cuenta ha seguido una trayectoria ascendente constante y, por tanto, real.

HypeAuditor

Se utiliza para medir el nivel de la calidad de la audiencia de la cuenta objeto de estudio. Uno de los valores más relevantes para saber si los seguidores de la cuenta son reales es estudiar su geoposicionamiento, ya que arroja información sobre el país de procedencia de los seguidores. Por ejemplo, si una cuenta española tiene muchos seguidores de habla no hispana, es un claro indicio de que esos followers son falsos.