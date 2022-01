Sin rastro del menor desaparecido hace cuatro días en Ceuta

La Policía Nacional de Ceuta ha informado de que no tiene ningún rastro del menor ceutí de 17 años que se encuentra en paradero desconocido desde este pasado jueves y cuya búsqueda se ha extendido a Algeciras (Cádiz).



La familia de Mohammad Ali Lamsseyeh Mohamed, un joven ceutí de 17 años, presentaba el viernes una denuncia ante la Jefatura Superior de Policía al mantener la madre del menor que está desaparecido y que considera que lo está en contra de su voluntad.



En la tarde de ayer se organizó una batida por varias zonas de la ciudad que solía frecuentar el joven y también se ha solicitado la colaboración de asociaciones de Algeciras ante la posibilidad de que hubiera podido viajar en barco, algo que la familia no considera que se haya producido.



El joven, que mide 1'95 metros, pesa en torno a 70 kilos y es de complexión delgada, fue visto por última vez en las inmediaciones de la calle Sevilla, en la barriada del Recinto.



La familia ha dicho a la policía que desde el jueves no tienen conocimiento de su paradero y destacan que en el momento de su desaparición no portaba documentación alguna y que su teléfono móvil se encuentra apagado.



La Asociación Provincial de Vecinos de Ceuta también ha prestado su colaboración en la búsqueda.

