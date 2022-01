Veintisiete detenidos por explotación sexual y laboral de mujeres en Murcia

Veintisiete miembros de una organización criminal han sido detenidos, 26 en Murcia y uno en Toledo, como supuestos autores de la introducción en España de manera irregular de mujeres de Honduras y Paraguay con la finalidad de explotarlas sexualmente o laboralmente como cuidadoras de personas mayores, informa la Policía Nacional.



En la operación policial han sido liberadas un total de 19 mujeres víctimas de este entramado que contaba con una estructura formada por dos ramas diferenciadas.



La primera estaba constituida por un clan familiar paraguayo liderado por una mujer que explotaba sexualmente a compatriotas que traían engañadas y a víctimas de otras organizaciones criminales. Esta actividad, junto al tráfico de drogas, había permitido a la rama acumular en los últimos años un gran patrimonio.



El otro grupo, liderado por una mujer de nacionalidad hondureña, se dedicaba a traer a España a mujeres de esa nacionalidad para trabajar como cuidadoras de personas mayores, cobrándoles por ello cantidades de hasta 7.000 euros; si no pagaban las cuotas de la deuda, las víctimas eran explotadas sexualmente por la rama paraguaya.



La investigación comenzó gracias a una denuncia anónima recibida en el correo electrónico trata@policia.es, una de las herramientas, junto a la línea telefónica 900 10 50 90, con las que cuenta el Plan de la Policía Nacional contra la Trata de Seres Humanos con Fines de Explotación Sexual para facilitar la colaboración ciudadana y la denuncia, anónima y confidencial, de este tipo de delitos.



Con la información recabada y las múltiples pesquisas realizadas, los agentes pudieron constatar la existencia de una organización criminal asentada en la localidad de Fuente Álamo (Murcia) cuya principal actividad era la trata de mujeres; los detenidos ya han sido puestos a disposición judicial, decretándose prisión provisional para nueve de ellos, incluyendo a las dos cabecillas del entramado.



Al parecer no dudaban en maltratar y ejercer la violencia contra las mujeres, que vivían bajo la constante amenaza de graves represalias y la pérdida de propiedades en sus países de origen si no cumplían con el pago de las deudas contraídas.



En total han sido seis los registros llevados a cabo por la policía para las detenciones, cinco en Fuente Álamo y uno en la provincia de Toledo; en una de las viviendas utilizada como prostíbulo los agentes localizaron un hueco tipo zulo, de dimensiones muy reducidas, que habría sido utilizado para esconder a mujeres en caso de presencia policial.



Además, se han intervenido 1000 euros en metálico, seis vehículos, varios dispositivos electrónicos y numerosa documentación relacionada con la investigación.

