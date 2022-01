Cantan su número en la Lotería de Navidad y al ir a cobrar los 74 décimos no tenían premio

Una empresa compró 74 décimos para repartir entre sus empleados y la familia en la Lotería de Navidad en la administración de lotería La Bruixa d'Or de Sort. Era el número 29.281. Afirman que el día del sorteo los niños de San Ildefonso cantaron este número, pero ahora se han llevado una desagradable sorpresa al comprobar que no han sido premimados.

Según publica el Diari Mès Digital, la empresa Llorach Útiles Mecánicos S.L., por boca de su portavoz, Txell Llorach, ha afirmado que pensaban haber ganado 7.400 euros y que cuando fueron a cobrarlos a la administración les dijeron que los décimos no estaban premiados. Llorach ha explicado lo ocurrido a La Bruixa d'Or de Sort y también han hecho llegar una reclamación en Loterías y Apuestas del Estado. De no encontrar una solución, no descarta llevar el caso a los juzgados. Llorach asegura que pueden demostrar que compraron los 74 números al disponer de la factura. Ocurre que, según declaraciones que recoge el medio sobre la portavoz, "en más de un caso, el propietario del décimo al ir a comprobar si había sido agraciado y ver la administración que no, se han quedado el número y algunos de ellos ya no los tienen".