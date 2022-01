La Policía busca en toda España al marido de la mujer asesinada en Tudela

La Policía foral ha cursado al resto de cuerpos policiales que operan en el Estado una orden de búsqueda para localizar al marido de la mujer a la que este lunes se encontró muerta con indicios violentos en su domicilio de la localidad navarra de Tudela.



Se trata de Sara Pina, de 38 años, natural de Cortes, que ejercía como profesora en el colegio Dos de Mayo de Castejón y quien vivía desde hacía poco tiempo junto a su pareja en la vivienda donde fue encontrado su cadáver, en el paseo de Pamplona de la capital ribera.



Fuentes policiales han informado a Efe de que fue la familia la que se puso en contacto con la Policía foral para alertar de que no tenían noticias de la pareja desde el sábado, por lo que este lunes agentes del cuerpo accedieron a la vivienda por la fuerza, junto a los Bomberos, y sobre las 10:30 horas localizaron en una de las estancias el cuerpo sin vida de la mujer.



Se desconoce el paradero de su marido y tampoco hay constancia del vehículo que utilizaba, por lo que la Policía foral ha cursado al resto de cuerpos policiales una orden de búsqueda para identificar tanto al vehículo como al hombre, aunque "de momento no hay novedad".



El Juzgado de Instrucción número 1 de Tudela, cuyo titular ha decretado el secreto de sumario, está al cargo de la investigación, en la que como primer paso se deberá confirmar la causa violenta de la muerte en la autopsia del cadáver, prevista para este martes en el Instituto de Medicina Legal en Pamplona.



Por el momento se trata de una "muerte judicial con indicios de etiología violenta", han señalado a Efe fuentes de la Policía foral, cuerpo en el que no constan denuncias previas por maltrato entre la pareja.



El Ayuntamiento de Cortes, localidad de origen de Sara Pina -casada con el hombre cuyo paradero se desconoce y con quien no tenía hijos- ha hecho público en redes sociales un mensaje en el que da las gracias a la joven fallecida, miembro de un grupo de teatro local, por "los buenos momentos que nos hiciste pasar. Por tu buen hacer y por tu forma de ser", al tiempo que traslada su "más sentido pésame a la familia".



Además, hace pública la esquela de la joven, cuyo funeral tendrá lugar este miércoles en Cortes.

