El doctor de la lipoescultura mortal a una mujer de 39 años acude a los juzgados

El cirujano que intervino a Sara Gómez, la mujer de 39 años fallecida casi un mes después de someterse a una lipoescultura en una clínica de Cartagena, se ha personado en la mañana de este miércoles en los juzgados de la ciudad portuaria tras la orden de busca, detención y puesta a disposición judicial dictada por la magistrada que instruye la denuncia por presunto homicidio imprudente presentada por la familia de la paciente.



Según han recogido las cámaras de la televisión autonómica 7 Región de Murcia, el facultativo ha llegado a las dependencias judiciales junto a su abogado y, sin hacer declaraciones, ha accedido a la sede del juzgado mientras un grupo de familiares y amigos de la fallecida mostraba sendas pancartas de apoyo a la mujer.



La jueza de guardia de Cartagena acordó en la tarde de ayer la detención del médico, de nacionalidad chilena, tras la recepción en el juzgado de la denuncia, y a la vista de la solicitud de medidas cautelares personales urgentes instadas por la acusación particular, encargada por la familia a El Defensor del Paciente, que pidió que se le apartara de la profesión y se le retirara el pasaporte, se acordó una comparecencia de las partes y se citó al denunciado en calidad de investigado.



No obstante, según informó el Tribunal Superior de Justicia de Murcia, el oficio policial remitido ayer al juzgado dio cuenta de que el médico no pudo ser localizarlo para entregarle la citación.



La mujer, natural del municipio de Alcantarilla, fue sometida a cirugía estética el 2 de diciembre en una clínica privada de Cartagena y murió el pasado sábado en la unidad de cuidados intensivos del hospital público Santa Lucía de la misma ciudad, al que fue trasladada por las múltiples perforaciones y lesiones en el riñón, el hígado, el duodeno, el colon y el intestino que presentaba.



Su familia ya había denunciado las lesiones por negligencia médica a la fiscalía y cuando falleció, y una vez que tuvo el resultado de la autopsia, denunció al cirujano por homicidio imprudente ante el juzgado de guardia.

